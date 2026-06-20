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Mundial 2026: esta es la combinación que se necesita para que Brasil juegue los 16vos de final en Monterrey

La ciudad regiomontana se perfila como posible escenario para un enfrentamiento del pentacampeón con un rival europeo, pero aún hay que esperar los resultados

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El scratch es una de las selecciones más queridas y apoyadas por el pueblo mexicano. (REUTERS/Mike Segar)
El scratch es una de las selecciones más queridas y apoyadas por el pueblo mexicano. (REUTERS/Mike Segar)

Si bien aún se está llevando a cabo la fase de grupos del Mundial 2026, se abrió una posibilidad de que la Selección de Brasil pueda jugar en la ciudad de Monterrey para los 16avos de final, pero todo depende de los resultados.

Recientemente, la canarinha goleó 3-0 a Haití, pero ese resultado no le asegura cerrar en la cima de su grupo. Tras la Jornada 2, Brasil aparece como líder con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3. Marruecos lo persigue con las mismas cuatro unidades y +1, aunque el conjunto africano todavía debe enfrentar a Haití, el rival que luce más débil del grupo.

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Se espera que los dirigidos por Ancelotti aseguren su pase en el tercer encuentro de grupo. (REUTERS/Jeenah Moon)
Se espera que los dirigidos por Ancelotti aseguren su pase en el tercer encuentro de grupo. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué se necesita para que Brasil juegue en México?

La diferencia de goles todavía deja margen para que Marruecos se quede con el primer lugar, lo que mandaría al pentacampeón del mundo a disputar su cruce de 16avos en Monterrey.

Estos son los escenarios que colocarían a Brasil en el segundo lugar del Grupo C:

  • Si Marruecos derrota a Haití por una diferencia de cuatro goles o más respecto del triunfo de Brasil ante Escocia.
  • Si Brasil empata o pierde contra Escocia y Marruecos consigue un mejor resultado frente a Haití.
  • Si Brasil y Marruecos terminan igualados en puntos y diferencia de goles, el criterio de Fair Play definiría la posición.

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En ese último supuesto, la selección brasileña parte en desventaja. La Scratch suma tres tarjetas amarillas, mientras que Marruecos registra una sola amonestación.

Los sudamericanos han mejorando su juego conforme pasa el torneo. (AP Foto/Petr David Josek)
Los sudamericanos han mejorando su juego conforme pasa el torneo. (AP Foto/Petr David Josek)

¿Cuándo sería el partido?

Sin importar qué selección cierre la fase de grupos como 2C, el Estadio Monterrey albergará ese partido de 16avos y con ese encuentro se despedirá de su actividad dentro del Mundial 2026.

Los detalles del partido asignado a Monterrey son los siguientes:

  • Día: lunes 29 de junio de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México
  • Rival: 1F, que saldrá de Suecia, Japón, Países Bajos o Túnez

Si Brasil vuelve a jugar en territorio mexicano, Monterrey se convertirá en la tercera ciudad del país que recibe a la selección en una Copa del Mundo. Antes, sus sedes fueron Guadalajara y la Ciudad de México.

En Guadalajara, Brasil disputó buena parte de su ruta en 1970. Ahí venció 4-1 a Checoslovaquia, superó 1-0 a Inglaterra, derrotó 3-2 a Rumania, eliminó 4-2 a Perú en cuartos de final y después ganó 3-1 a Uruguay en semifinales.

La Ciudad de México ocupa un lugar aparte en esa historia. En la capital, Brasil venció 4-1 a Italia en la final de 1970, el torneo en el que Pelé levantó su tercer título mundial.

Nicolás Fuentes y su marcaje a Jairzinho en el Perú vs Brasil del Mundial de México 1970. - créditos: GEC
México no es un terreno desconocido para la canarinha. - créditos: GEC

La selección sudamericana también tuvo una presencia amplia en Guadalajara durante 1986. En fase de grupos superó 1-0 a España, venció 1-0 a Argelia y derrotó 3-0 a Irlanda del Norte. Más tarde, goleó 4-0 a Polonia en octavos de final.

Ese recorrido terminó en cuartos de final. Brasil empató 1-1 con Francia y cayó 4-3 en penales, en otro de los partidos mundialistas que dejaron a Guadalajara como su sede más recurrente en México.

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