Marina decomisa 27 mil litros de hidrocarburo en Tecate y captura a dos presuntos narcotraficantes en Rosarito

Uno de los detenidos es originario de Guerrero; el otro, de Playas de Rosarito. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público. Crédito: Especial

La Armada de México aseguró 27 mil litros de hidrocarburo en un cateo en Tecate y detuvo a dos hombres con presuntas drogas en Playas de Rosarito durante operativos coordinados en Baja California. Las acciones las ejecutó la Segunda Zona Naval de la Secretaría de Marina en conjunto con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Cateo en Tecate y el hallazgo del combustible

El primer operativo tuvo lugar en la colonia Luis Echeverría Álvarez, en el municipio de Tecate. Personal de Infantería de Marina cubrió el perímetro del inmueble durante la ejecución de una orden de cateo autorizada por las autoridades competentes.

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Dentro del domicilio inspeccionado, los elementos encontraron el hidrocarburo almacenado. El combustible quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para determinar su procedencia e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El hallazgo forma parte de los operativos que las corporaciones de seguridad sostienen en distintas zonas del estado para detectar el almacenamiento y la distribución irregular de combustibles. Esta problemática se ha atendido mediante acciones conjuntas en diversas entidades del país.

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Uno de los detenidos es originario de Guerrero; el otro, de Playas de Rosarito. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público. Crédito: Especial

Dos hombres detenidos en Playas de Rosarito

La segunda intervención ocurrió durante un recorrido interinstitucional de vigilancia en Playas de Rosarito. Los elementos de seguridad detectaron a dos hombres que presuntamente portaban sustancias ilícitas y los detuvieron en flagrancia.

Uno de los detenidos es originario de Playas de Rosarito y el otro proviene del estado de Guerrero. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades tras la inspección en el lugar.

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Las sustancias aseguradas a los detenidos

Durante la revisión, las autoridades hallaron 25 bolsas de plástico selladas con una sustancia granulada de características similares a la metanfetamina. También aseguraron cinco bolsas herméticas con hierba seca y verde con características propias de la marihuana.

Los dos hombres y la totalidad de los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Esa instancia determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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Uno de los detenidos es originario de Guerrero; el otro, de Playas de Rosarito. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público. Crédito: Especial

Estrategia conjunta en Baja California

La Semar informó que estas acciones integran la estrategia de coordinación entre dependencias de los tres niveles de gobierno para combatir delitos relacionados con el tráfico de combustibles y narcóticos en la entidad. El esquema de trabajo interinstitucional articula a la Marina con las fiscalías federal y estatal, así como con las corporaciones de seguridad pública locales.

La dependencia señaló que continuará en operativos conjuntos para fortalecer la vigilancia y la prevención del delito en Baja California. El mantenimiento del orden público en la región permanece como uno de los ejes de la estrategia de seguridad desplegada en el estado.

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El contexto del robo de hidrocarburo en México

El aseguramiento de combustible en Tecate se enmarca en un problema extendido a nivel nacional: el almacenamiento clandestino de hidrocarburo, vinculado frecuentemente al llamado huachicol. Las autoridades federales han intensificado los operativos en múltiples entidades para desarticular redes de extracción, transporte y distribución ilegal de combustibles.

Baja California, por su posición fronteriza y su actividad industrial, representa una zona de atención para las corporaciones de seguridad en materia de delitos contra el patrimonio energético del país. Los operativos coordinados como el de Tecate buscan cortar el suministro a estas redes antes de que el combustible llegue a su destino final.

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Las autoridades ministeriales tienen ahora en sus manos dos frentes abiertos: la investigación sobre la procedencia del hidrocarburo asegurado en Tecate y el proceso legal contra los dos hombres capturados en Playas de Rosarito. Ambas carpetas de investigación avanzan de forma independiente ante las instancias competentes.

La Armada de México no descartó la realización de nuevas acciones en la región a partir de los indicios que arrojen estas investigaciones. La coordinación entre instituciones seguirá activa mientras los procesos judiciales estén en curso.

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