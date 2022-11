Bosé, la leyenda viviente al desnudo como jamás se había visto

Iván Sánchez y José Pastor, en exclusiva para Infobae México, detallaron todo sobre la bioserie de Miguel Bosé en Paramount + (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“¿Y sí fuese drogadicto, qué? ¿Y sí fuese maricón, qué?”: Bosé, la bioserie del afamado cantante español, está lista para romper todo tipo de esquemas antes vistos en productos del mismo género. Miguel, de la mano de Paramount +, ha elegido a dos grandes actores para encarnarlo en el retrato audiovisual de su vida, que sin censura alguna permitirá que sus millones de fans conozcan la historia de la leyenda viviente que es.

“Bosé”, la nueva serie de Paramount+, lanza un video exclusivo con sus protagonistas A propósito del estreno de la producción, Iván Sánchez y José Pastor compartieron detalles sobre el proceso de interpretar a Miguel Bosé VER NOTA

En exclusiva para Infobae México, Iván Sánchez y José Pastor hablaron sobre el proyecto que podría ser el más importante de sus carreras artísticas, detallando todo sobre la serie que estará disponible a partir de este jueves 3 de noviembre por la plataforma de streaming a nivel mundial, sin embargo, también compartieron los más íntimos detalles detrás del proceso actoral al que se tuvieron que someter para convertirse en un icono de la música hispanohablante.

La leyenda viviente

“Da mucha felicidad, pero tiene mucha responsabilidad. Ha sido un proceso maravilloso”, expresó Iván Sánchez, actor de 47 años. “Con mucho gozo, pero eso y el disfrute siempre vence a la presión que impone eso. Sí, ha sido maravilloso y una oportunidad increíble”, agregó su colega de 28.

Los actores españoles confesaron todos los detalles de que hubo detrás de la preparación de “Bosé”

El referente cultural que cruzó fronteras

Con 20 álbumes de estudio y un estimado de más de 60 millones de copias vendidas en el mundo, Miguel Bosé es un referente cultural en la industria del entretenimiento que ha cruzado todo tipo de fronteras. La nueva serie deja ver por primera vez su vida al desnudo.

Victoria Ruffo confesó si planea contar su “light” historia de amor con Eugenio Derbez en su bioserie El actor confesó que después de su primera cita sintió que la “Reina de las telenovelas” estaba fuera de sus ligas VER NOTA

“Conocía al artista, pero no había seguido tan de cerca su carrera, así que en el momento en el que me lo dieron lo que hice fue ponerme como loco a investigar y saber quién había sido; me quedé maravillado con todo. ¡No sabía que bailaba tan bien! Que se movía de esa forma tan especial, tan viva, libre en el escenario. Fue una constante sorpresa el ir descubriéndolo”, externó Pastor.

Los actores españoles confesaron todos los detalles de que hubo detrás de la preparación de “Bosé”

“¡Es una revelación! Yo lo he vivido, desde que era adolescente ya era Bosé, siendo un referente. Es un icono, pero no solo de la música, sino también de la cultura popular, entonces, pues fue un regalo. Desde que me enteré de que se iba a realizar el proyecto, puse ‘toda la carne al asador’, porque yo quería hacerlo. Se dio, ha sido un proceso maravilloso, porque entrar en las entrañas de su vida, que era lo que más cerrado tenía al público, ha sido increíble”, confesó Sánchez.

Así se prepara un actor para ser un icono

Iván y José hablaron sobre todo el proceso actoral y humano al que se tuvieron que someter para poder darle vida al intérprete de Amante Bandido de una forma transparente, respetuosa y de acuerdo a su propia versión, pues una de las grandes ventajas que ambos tuvieron fue el hecho de que el cantante estuvo con ellos durante todo el proceso, algo que en muchas más bioseries no ocurre y que por lo regular termina con historias distorsionadas, no aprobadas o alejadas a lo que un artista le hubiera gustado que se narrara.

Fernando Colunga y su personaje psicópata que interpretará en la serie “El Secreto de la familia Greco” El actor mexicano confesó en entrevista exclusiva que trabajó con su compañera Patricia Reyes Spíndola en el proceso de preparación de Aquiles Greco VER NOTA

“Lo fundamental fue trabajar mucho con el guion y comprender que era un personaje tan gigante y tan humano al mismo tiempo, porque claro, uno dice ‘Miguel Bosé, la figura’ pero ¿qué pasa cuando nadie lo ve, detrás del escenario, cuando no hay cámara adelante? Comprenderlo con mucha humanidad y tranquilidad, viendo en el texto cada frase qué quería decir”, mencionó el joven que también canta.

Los actores españoles confesaron todos los detalles de que hubo detrás de la preparación de “Bosé”

“Fueron muchas fuentes de información; en este caso él fue muy generoso, estuvo casi dos años entrevistándose, gente que ha convivido en diferentes momentos de su vida. Porque sí tú entras a la web hay mucha información del personaje, pero no de él, que es lo que tocamos nosotros. Tener tiempo para poder prepararlo ha sido básico”, detalló el histrión nacido en Madrid, España.

La libertad sexual sin miedo a la censura

Grandes estrellas del mundo del entretenimiento han pertenecido a la comunidad LGBT+ y aunque no es su obligación compartir su orientación sexual a pesar de ser figuras públicas, muchas de ellas sí lo han hecho y este es el caso del elegido como Persona del Año por la Academia Latina de Grabación, en la ceremonia de los Latin Grammy 2013.

Como él, otros cuantos lo han compartido; sin embargo, en sus proyectos biográficos la censura y el esquivar el tema, a pesar de que es parte de la esencia e identidad de un ser humano, ha hecho que exista un gran miedo en los integrantes de la diversidad por no ver representado eso en sus grandes ídolos con la naturalidad que debería ser tratado.

Los actores españoles confesaron todos los detalles de que hubo detrás de la preparación de “Bosé”

“Lo hemos hecho de una manera muy natural porque nos hemos enfrentado a 6 capítulos que afortunadamente estaban muy bien escritos, nos hemos dedicado a tocar lo que había ahí debajo, decir esas palabras, las acciones que había ahí, comunicarnos con nuestros directores y compañeros de reparto”, inició Iván, a lo que José aportó: “El análisis que yo veo de él es que no hay ningún conflicto en ser quien es, el conflicto lo parece tener el mundo… ‘¿Qué problema tiene en que yo sea como soy?’ Lo hemos tratado como creo que se debe sentir internamente, esto es lo que yo soy y ya”.

El impacto de Bosé en la vida de Iván y José

“Wow, no es fácil responder porque él ha tenido una vida extraordinaria. Si yo me tengo que quedar con algo sería la fortaleza y la valentía de afrontar la vida, su propia vida dentro de un núcleo familiar donde estaba todo complicado. Algo que me ha tocado de alguna manera es la libertad con la que ha vivido lo que tenía que vivir y punto, pese a quién le pese”, Sánchez.

Los actores españoles confesaron todos los detalles de que hubo detrás de la preparación de “Bosé”

“Yo me quedo con su libertad de hacer o de permitirse hacer, esto me parece fundamental en su carrera y muy aplicable a mí, que muchas veces le doy muchas vueltas a las cosas, pero es como decir ‘Confía en ti, en quien tú eres y déjalo ir, para ser valiente y hacer eso”, Pastor.

SEGUIR LEYENDO: