Adela Micha se sinceró sobre su salida de Televisa: “Ya no les servía”

La conductora reveló que originalmente quería ser actriz. (Foto: Instagram @adelamicha)

Adela Micha es considerada como una de las periodistas mexicanas con mayor presencia a nivel nacional gracias al carisma y profesionalidad que imprime en sus programas. Durante su trayectoria en medios de comunicación ha trabajado con varias empresas, pero sin lugar a dudas la más importante fue Televisa por los años que permaneció entre sus filas.

La periodista se consagrado como uno de los rostros más reconocidos de la televisora de San Ángel, pero sorpresivamente fue despedida en 2016 por razones poco conocidas. Siete años después de su salida abrió su corazón con Franco Escamilla para contarle cómo fue desde su llegada hasta el día en que le dijeron adiós.

LA periodista confesó que el mismo día la corrieron de la televisora y el radio. (Captura YouTube: Franco Escamilla)

Para comenzar, confesó que “mientras se casaba” estudió Periodismo en una universidad que actualmente ya no existe. Como parte de sus actividades académicas solía visitar museos y fue en uno de estos espacios donde se encontró con un productor que estaba realizando contendido. Sin dudarlo se acercó para ver cómo era el proceso y le pasaron el contacto.

Así pasó el tiempo hasta que en determinado punto de la carrera le pidieron cubrir horas en televisión y les escribió para ver si podían ayudarla; lo demás es historia: “Nunca Más volví a salir de ahí hasta 33 años después. Yo cargaba cables como asistente de producción”.

Contó que tan solo unos días después se encontró con Jacobo Zabludovsky, quien le ofreció participar en un noticiero de “puros chavos” y sin pensarlo dos veces aceptó hacer el casting: “No iba para eso, yo iba a cumplir con las horas de la escuela”.

Adela Micha quedó en el equipo que no duró mucho tiempo, pues el programa se disolvió por el temblor que sacudió a México en 1985. Y es que en ese momento se necesitaban reporteros para cubrir en las zonas afectadas, por lo que ellos fueron los primeros en salir a la calle. La periodista aseguró que esa primer experiencia que tuvo fue muy dura por todo lo que implicó.

La periodista recordó su cobertura en el Bicentenario de la Independencia de México. (Foto Instagram: @adelamicha)

El comediante no se quedó con la duda y la cuestionó sobre su salida de Televisa. Sin rodeos la presentadora de televisión confesó que: “Me corrieron porque ya no les servía, yo creo que por eso corres a la gente. Llegó un momento en que ya no sumaba yo”.

Yo siempre pensé que tenía tatuado el logo de televisa en la frente... ‘después de aquí qué hace uno’. Crecí ahí literalmente, aprendí, me casé, tuve hijos, se criaron mis hijos. Yo creo que era inminente, llegó el fin de la relación, decidieron que iban a cambiar toda la barra nocturna, la barra inteligente que le llamaban.

Finalmente comentó que si no la hubieran corrido posiblemente hubiera seguido trabajando para la televisora, aunque no descartó que en algún momento se hubiera ido por voluntad propia, pues también quería hacer cosas más allá del noticiero.

La cantante todavía estaría resentida por lo sucedido. (Captura: @laguzmanmx/Instagram)

Adela Micha confesó que Alejandra Guzmán todavía no la perdona

Durante la misma entrevista la periodista recordó el incidente que vivió a finales de 2021 cuando, desafortunadamente, dijo al aire que se preparara material en dado caso de que falleciera la Última Diva del Cine Nacional. Y es que se encontraba delicada de salud por un contagio de COVID-19.

“Es mi trabajo y es el trabajo de todos los que nos dedicamos a esto. Imagínate cuantas noticias damos que duelen pero igual las damos. Yo me quedé muy tranquila porque le hablé a la doña Silvia y le dije: ‘Estoy super apenada’ y me dijo: ‘Ni me digas nada, yo sé, te quiero igual que siempre y te admiro’. Esa es una señora”, declaró en Tirando Bola.

Me entristece mucho que Alejandra se haya sentido, la entiendo, es su hija. Espero que en algún momento se le pase.

