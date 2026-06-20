México

Jorge Losa confirma muerte de su madre y le hace una conmovedora promesa: “Seguiré luchando”

El actor compartió a través de Instagram la lamentable noticia

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jorge losa y su mamá -México- 20 junio
(Instagram)

Jorge Losa confirmó este sábado 20 de junio la muerte de su madre, Ángeles, y la despidió con un mensaje en Instagram en el que agradeció haber pasado con ella su último mes de vida, después de que ella enfrentó durante varios años un cáncer, según contó el propio actor en entrevistas previas.

La noticia se conoció a través de una publicación del ex integrante de La Casa de los Famosos México, en la que compartió fotografías con su madre en distintos momentos familiares y dos videos grabados en el hospital.

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Jorge Losa dijo que acompañó a su madre durante su último mes de vida

Losa escribió que uno de los recuerdos que más lo marcaron fue escuchar a su madre regañarlo hasta el último día. En el arranque de su despedida expresó:

“Gracias por tu fuerza, corazón y alma que fueron los que te hicieron seguir regañándome por tus cosas hasta el último día… Jamás hubiera pensado que un regaño me haría sacar una sonrisa desde el alma, y todo porque hubiera dado todo el dinero del mundo porque hubieras podido seguir haciéndolo por muchos años más”.

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jorge losa y su mamá -México- 20 junio
(Instagram)

En el mismo mensaje, el actor de origen español explicó que ese periodo final, aunque doloroso, también le dejó una experiencia con su madre.

Ahí sostuvo que pudo devolverle parte del cuidado que ella le dio durante su infancia:

“Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender”, escribió Losa.

Después agregó: “Gracias por este último mes, aunque muy muy doloroso también ha sido lo más hermoso que la vida me podía dejar, gracias por regalarme entender lo que sentiste tú al cuidarme, lavarme, vestirme, alimentarme y mimarme cuando yo era un niño… Hoy te devolví ese mismo amor tan incondicionalmente hermoso”.

El actor lidió con esta enfermedad cuando era adolescente, etapa en la vida de un hombre en la que se puede detectar a tiempo. (Ig jorgelosaactor).
El actor lidió con esta enfermedad cuando era adolescente, etapa en la vida de un hombre en la que se puede detectar a tiempo. (Ig jorgelosaactor).

La promesa de Jorge Losa tras la muerte de su madre

Tras anunciar la muerte de su madre, Jorge Losa también dejó una promesa.

“Te prometo que seguiré luchando y poniendo mi corazón en mi carrera para que desde arriba papá y tú estéis orgullosos del gran trabajo que hicisteis, porque el mérito nunca será mío, siempre fue vuestro”, escribió.

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