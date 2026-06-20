Mundial 2026: Centro de bronceado genera debate al usar modelos como supuestas jugadoras de futbol

La estrategia publicitaria del centro de bronceado encendió la conversación digital.

En el contexto del Mundial 2026, donde la atención global se concentra en el fútbol y todo lo que lo rodea, una campaña publicitaria ha logrado colocarse en el centro de la conversación digital. Se trata de la estrategia lanzada por el centro de bronceado Solarium by Sofía, que decidió apostar por un concepto inspirado en videojuegos deportivos para promocionarse de una manera poco convencional.

La dinámica consistió en presentar a varias creadoras de contenido como si fueran jugadoras profesionales seleccionables dentro de un videojuego estilo FIFA o PES, lo que transformó la campaña en una especie de “plantilla digital” de selecciones nacionales.

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En el material audiovisual aparecen representaciones de países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Portugal, España y Uruguay, cada una acompañada de una ficha visual que simula las tarjetas de jugadores típicas de los videojuegos de fútbol. Esta estética buscó conectar con la fiebre mundialista y el lenguaje visual que millones de aficionados reconocen.

La propuesta inspirada en videojuegos generó millones de visualizaciones y críticas.

Entre las participantes destacaron nombres de influencers y creadoras de contenido como Kim Shantal, Michelle Landó, Valeria Salinas, Keren Canelón, Melanie Icardi, Tefy Lebrero, Yes Canales y Nai Rodríguez, quienes fueron presentadas como si formaran parte de una liga internacional ficticia.

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La campaña no tardó en viralizarse en redes sociales, acumulando miles de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, el impacto no se limitó a la popularidad, ya que también abrió un intenso debate entre usuarios sobre los límites de la publicidad digital y la forma en la que se representan las figuras femeninas en este tipo de estrategias.

El concepto publicitario se volvió viral por su formato tipo videojuego de fútbol.

Mientras algunos internautas celebraron la creatividad del concepto y destacaron la estética visual de la campaña, otros cuestionaron el enfoque utilizado por el centro de bronceado, señalando que la idea podría cruzar ciertas líneas respecto a la forma en que se presenta a las participantes.

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Entre los comentarios que circularon en plataformas digitales se pudieron leer opiniones como: “¿Qué necesidad había de hacer esto?”; “Odio cuando las mujeres se sexualizan a tal grado”; “Les faltó poner nomás el número de teléfono y precio de la hora”; “Es contenido para only fans o que? México merece respeto, parecen edecanes baratas”; “Soy la única que siente o ya ve muy pickme acceder a sexualizarte así “.

Otros usuarios fueron más directos al cuestionar la naturaleza del contenido, preguntando si se trataba de una campaña de marketing o de material orientado a plataformas de suscripción, lo que amplificó aún más la discusión en redes sociales.

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Pese a la controversia, la estrategia cumplió con uno de los objetivos más buscados en el marketing digital actual: generar conversación masiva. En cuestión de horas, el contenido se posicionó como tendencia, siendo replicado, comentado y analizado en distintas plataformas.

El concepto publicitario se volvió viral por su formato tipo videojuego de fútbol.

Este tipo de campañas, cada vez más frecuentes en entornos digitales, buscan aprovechar la viralidad y el impacto visual para destacar en medio de eventos globales como el Mundial 2026, donde la competencia por la atención del público es constante.

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Sin embargo, el caso de Solarium by Sofía también abre un debate más amplio sobre los límites entre creatividad publicitaria, exposición de influencers y la percepción del público en redes sociales. Mientras algunos ven innovación, otros interpretan la estrategia como una forma de sobreexposición polémica.

Lo cierto es que, independientemente de las posturas, la campaña logró su cometido central: colocar al centro de bronceado en el centro de la conversación digital global, demostrando nuevamente cómo el entorno del Mundial 2026 se ha convertido en un escaparate no solo deportivo, sino también mediático y cultural.

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