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¿De blanco o de verde? Qué uniforme usará la Selección Mexicana ante República Checa en su tercer partido del Mundial 2026

La afición mexicana espera con atención la elección del uniforme para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026

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Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana continúa su participación en el Mundial 2026 con paso firme tras haber cumplido su primer objetivo: asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo. Con ese panorama ya definido, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional se prepara para su último compromiso de la fase de grupos ante República Checa, un encuentro que ha generado conversación no solo por lo deportivo, sino también por un detalle que ha captado la atención de la afición: el posible uniforme que utilizará el conjunto tricolor.

En un contexto donde la afición ha mostrado un seguimiento constante y masivo hacia el equipo, cada detalle relacionado con la Selección Mexicana ha cobrado relevancia. Desde alineaciones hasta vestimenta, todo se convierte en tema de análisis previo a cada partido del torneo internacional.

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En este caso, el portal especializado FootyHeadlines, reconocido por difundir filtraciones y adelantos sobre uniformes de clubes y selecciones nacionales, ha revelado información sobre la posible combinación de indumentarias que México utilizaría durante la fase de grupos del certamen mundialista.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo con estas proyecciones, el conjunto mexicano ya habría cumplido dos de las tres predicciones señaladas por el sitio. En su debut, el Tri utilizó su uniforme verde frente a Sudáfrica, mientras que en su segundo compromiso ante Corea del Sur salió con el uniforme negro, lo que ha reforzado la credibilidad de las filtraciones difundidas previamente.

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Ahora, la atención está puesta en el tercer partido de la fase de grupos, donde se ha señalado que México podría utilizar un uniforme completamente blanco para enfrentar a República Checa en el Estadio Ciudad de México. En contraste, el conjunto europeo vestiría su indumentaria en color rojo, lo que permitiría una mejor diferenciación en el terreno de juego.

Aunque el encuentro no representa una urgencia clasificatoria para el combinado nacional, el objetivo interno es cerrar la fase de grupos con tres victorias consecutivas, lo que permitiría mantener una dinámica positiva rumbo a la siguiente ronda del torneo. Además, un cierre perfecto fortalecería la confianza del plantel y la conexión con la afición.

Foto de archivo de Raúl Jiménez cubriendo el balón durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 28 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo de Raúl Jiménez cubriendo el balón durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 28 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero

El partido entre México y República Checa está programado para disputarse el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, en una jornada que contará con múltiples encuentros simultáneos dentro del calendario mundialista. A partir de esa fecha, el torneo entrará en una fase con mayor carga de partidos diarios, lo que incrementará la intensidad de la competencia.

La posible elección del uniforme blanco ha generado conversación entre aficionados, quienes han debatido en redes sociales sobre la importancia de los colores tradicionales del Tri y su impacto simbólico en el desempeño del equipo. Sin embargo, también existe expectativa por ver si la información filtrada se confirma en el terreno de juego.

FootyHeadlines ha ganado notoriedad en los últimos años por anticipar con precisión diseños de uniformes de distintas selecciones y clubes alrededor del mundo. En este caso, sus predicciones han coincidido parcialmente con los partidos anteriores de México, lo que ha incrementado el interés sobre la posible tercera combinación.

Mundial 2026 - México - Corea
Mexico's midfielder #07 Luis Romo(unseen) celebrates with teamamtes scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Mientras tanto, la Selección Mexicana se mantiene enfocada en cerrar con paso perfecto la fase de grupos, en un torneo donde cada detalle suma dentro y fuera de la cancha. El uniforme, aunque simbólico, se ha convertido en un elemento más de análisis en una competencia que ha captado la atención global.

El duelo ante República Checa no solo definirá el cierre del grupo, sino que también podría confirmar si las filtraciones sobre el uniforme del Tri eran correctas, convirtiendo este detalle en otro de los temas virales alrededor del Mundial 2026.

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