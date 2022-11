Las reacciones con memes más divertidas que dejaron los horarios del Corona Capital 2022

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a la publicación de los horarios del aclamado festival (Foto: Captura de pantalla Twitter)

El próximo 18, 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez el aclamado regreso del festival Corona Capital, cuya edición de este 2022 ya se perfila para ser inolvidable con la venta total de sus boletos.

Si bien desde la publicación del line up que anunciaba a las bandas y artistas que se presentarán este año en el festival la emoción y el asombro se hizo presente entre el público mexicano, la tarde del pasado jueves se dieron a conocer los horarios y escenarios en los que fueron organizados, dejando así un agridulce sabor de boca para aquellos que adquirieron sus entradas.

Cabe mencionar que esta es la primera vez en la historia del Corona Capital que el festival durará tres días por lo que gran parte del público mexicano espera disfrutar al máximo y aprovechar la visita de icónicas agrupaciones cuyo regreso al país ha sido esperado a lo largo de los años.

Para la realización del aclamado festival, en el Autódromo Hermanos Rodríguez serán instalados cinco escenarios: Corona,Vans, Corona Agua Rifada, Viva Tent y Bosque, mismos que verán desfilar a múltiples artistas y agrupaciones.

Al igual que en ediciones pasadas, este 2022 los shows comenzarán a partir de las 14:30 horas para terminar aproximadamente a las 00:30, a excepción del día viernes 18 de noviembre que concluirá con la presentación de My Chemical Romance a las 0:10 horas de la madrugada del 19 de noviembre.

Aunque con la primera publicación del cartel oficial la emoción entre el público creció, la cancelación de agrupaciones como Two Door Cinema Club y Mac Ayres generó cierta molestia entre sus fanáticos que esperaban su regreso a México. No obstante, fue con los horarios del segundo y tercer día del festival en donde dicho resentimiento se acrecentó.

Pese a que la oferta musical es sumamente amplia para la edición 2022 del Corona Capital, el enojo entre el público mexicano se hizo presente luego de que los organizadores empalmaran los horarios de las bandas y artistas que encabezan el festival.

Un claro ejemplo de ello es que el día sábado 19 la agrupación estadounidense Paramore -una de las más esperadas por fanáticos mexicanos- se presentará en el escenario Vans a las 21:10 horas, mismo horario en el que está programado el show de Liam Gallagher en el escenario Corona Agua Rifada.

“Excelente día para emp*tarse porque empalmaron a Liam Gallagher con Paramore”; “Veo a Beach Bunny a las 4, voy al baño, duermo 5 minutos, voy por una chela, luego a spoon, otra chela, los yeah yeah yeahs, una chela más, tengo 9 minutos para estar entre Paramore y Liam Gallagher, voy al baño y llego a los Arctic Monkeys fresco como una lechuga #CoronaCapital”; “Estoy tratando de tomar la decisión más importante de mi vida: ver a paramore o a liam gallagher en el corona capital”, expresaron algunos usuarios en redes sociales.

Del mismo modo, fanáticos mexicanos reprocharon que el domingo 20 de noviembre se empalmen las presentaciones de Miley Cyrus y The 1975 pues tanto la agrupación como la diva del pop figuran como los titulares de ese último día de la edición 2022 del festival Corona Capital.

“Quien fue el imb*cil que empalmó a The 1975, Miley Cyrus y Girl in Red ????”; “me dan ganas de llorar cada que me acuerdo que empalmaron a Miley Cyrus con The 1975″; “ahora a quién escucharé en el corona capital si pusieron a miley cyrus y a the1975 en el mismo horario, dios le da sus peores batallas a sus guerreros más fuertes”; “La persona que decidió poner a Miley Cyrus AL MISMO PERRO TIEMPO QUE A THE 1975 TIENE MI ODIO ETERNO. LO TOMÉ PERSONAL, ESCÓNDETE QUIEN QUIERA QUE SEAS”, comentaron internautas.

Pese a los percances de los horarios y la cancelación de agrupaciones, la edición de 2022 se perfila a ser inolvidable y una de las mejores que se ha realizado a lo largo de la historia del Corona Capital.

