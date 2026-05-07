Héctor Suárez Gomís critica encuentro de Sheinbaum con BTS: “El país se está cayendo a pedazos”

BTS fue recibido por una marea de más de 50 mil fans en el Zócalo capitalino. El momento fue compartido por la Secretaría de Cultura. (X/@cultura_mx)

Héctor Suárez Gomís va a contracorriente del furor masivo que despierta en la capital BTS, agrupación de K-pop que ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP el 7, 9 y 10 de mayo.

El actor, quien heredó el sentido crítico de su padre, el comediante Héctor Suárez —creador de ¿Qué nos pasa? y La Cosa—, calificó el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el grupo en Palacio Nacional como “un acto populachero” que desvía la atención pública de temas de interés colectivo.

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La crítica de Héctor Suárez Gomís

Las expresiones de Gomís surgieron en reacción a la concentración de más de 50 mil ARMY’s en la Plaza de la Constitución.

Poco después de las 17:00 horas, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Jungkook y V (Kim Tae-hyung) salieron a un balcón de Palacio Nacional junto a la presidenta Sheinbaum para saludar a su fandom y dedicar unas breves palabras en español.

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El actor Héctor Suárez Gomís publicó un tuit donde critica el presunto encuentro de Sheinbaum con el grupo BTS y su estrategia de campaña, mencionando la situación de las madres buscadoras. (Captura de pantalla: X)

Videos e innumerables imágenes se viralizaron en redes sociales, donde la respuesta de ARMY dominó la conversación.

Mediante su cuenta en X —anteriormente Twitter—, Héctor Suárez Gomís compartió una opinión crítica que contrastó con el furor que dominaba la plataforma.

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En respuesta a un usuario, sostuvo que la reunión fue un acto populista que el gobierno federal necesitaba con urgencia, pero también una estrategia política, al considerar que las ARMY’s representan votantes potenciales.

“Son millones los que siguen a ese grupo... Equivale a un chingo de votos para el 27. Ya hasta los invitó a que regresen en un año. No descartes un concierto gratis en el Zócalo”, escribió.

Su opinión fue compartida por una facción del ARMY. Una parte de la comunidad México pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la visita de la banda no se utilice con fines políticos.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, parte del fandom sostuvo que los espacios culturales deben “mantenerse neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público”.

Una parte de la comunidad México pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la visita de la banda no se utilice con fines políticos.. REUTERS/Luis Cortes

Un encuentro en medio de una tensa relación con EEUU

Gomís lamentó que durante su sexenio, la presidenta Sheinbaum concretara primero una reunión con BTS y no con colectivos de madres buscadoras.

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“Las madres buscadoras nada más les recuerdan lo ineptos y mezquinos que son porque el país y su discurso de honestidad, lealtad y no robar, se les está cayendo a pedazos. ¡Le urgía un acto populachero!"

Este jueves, durante su conferencia matutina, la mandataria federal indicó que BTS accedió a realizar más presentaciones en 2027.

FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, saluda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México, México, 26 de junio de 2025. REUTERS/Luis Barron/Foto de archivo

Respecto a los cuestionamientos que ha recibido por su interés en el tema, Sheinbaum respondió que solo busca atender una demanda: “La presidenta lo único que les pide es que haya más conciertos en México, pero no hay que politizarlo”, señaló.

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El acercamiento entre BTS y el gobierno federal surge en medio de una gran presión social contra el oficialismo. El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

La fiscalía solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición. Al respecto, Sheinbaum defendió la soberanía del país y encomendó a la Fiscalía General de la República investigar el caso.

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“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

Mientras Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo durante las investigaciones, otros funcionarios, como Ricardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, tramitaron un amparo para evitar ser extraditados a Estados Unidos.