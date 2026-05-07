Al estilo ICE: Ejército, Marina e INM hacen redadas contra migrantes en colonias de la CDMX, alerta ONG

(Imagen ilustrativa elaborada con IA | Infobae México)

La Red Jesuita con Migrantes México denunció la realización de operativos de detención migratoria en la Ciudad de México y la zona metropolitana con participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y el Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que calificó como un esquema de control “profundamente militarizado” contra personas migrantes.

De acuerdo con la organización, los operativos se han concentrado en colonias como Guerrero y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, además de zonas como Polanco y Patriotismo, así como en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Las acciones, afirma la organización, forman parte de una política de detención que se ha intensificado en los últimos días.

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Detenciones en vía pública y en domicilios particulares

La Red Jesuita sostuvo que estas intervenciones incluyen detenciones en la vía pública y dentro de domicilios particulares, además de traslados forzados a estaciones migratorias del sur del país sin notificación clara sobre el destino de las personas aseguradas.

También acusó casos de incomunicación de migrantes detenidos y la falta de información sobre su situación jurídica tras los aseguramientos realizados por autoridades federales y locales.

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Casos documentados

Entre los episodios documentados, la organización señaló un operativo en la colonia Doctores donde, según su reporte, elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el INM ingresaron a un domicilio habitado por jóvenes venezolanos, quienes fueron detenidos y trasladados inicialmente a la estación migratoria Las Agujas, en la capital, y posteriormente enviados a Tapachula, Chiapas, a la estación Siglo XXI.

Ingreso de agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones, presuntamente, sin orden judicial en la colonia Guerrero.

Asimismo, refirió un segundo caso registrado en la colonia Guerrero, difundido en redes sociales por el medio Conexión Migrante, en el que se observa el ingreso de agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones, presuntamente, sin orden judicial.

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La organización calificó ambos hechos como posibles allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, al considerar que vulneran derechos fundamentales y podrían implicar responsabilidades para las autoridades involucradas.

La Red Jesuita advirtió que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un despliegue sistemático que inició al menos una semana atrás y que, dijo, se ha intensificado en el marco de operativos de control migratorio en la capital.

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En su posicionamiento, la organización atribuyó el aumento de detenciones a un colapso del sistema de protección internacional en México, al señalar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha reducido su capacidad operativa tras recortes presupuestales vinculados a la salida de apoyo de ACNUR, lo que ha generado rezagos en los procesos de solicitud de asilo.

También acusó al INM de haber dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática, lo que —afirmó— coloca a miles de personas en una situación de incertidumbre jurídica mientras esperan resolver su estatus migratorio.

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La Red Jesuita sostuvo que en algunos casos incluso han sido detenidas personas con documentación que acreditaría estancia regular en el país, lo que consideró una violación al debido proceso.

Un transeúnte grabó el momento en el que varias personas son llevadas en vehículos oficiales del Instituto Nacional de Migración.

“Orden y limpieza” rumbo al Mundial

La organización advirtió también que las acciones se desarrollan en un contexto en el que el gobierno capitalino impulsa políticas de “orden y limpieza” del espacio público rumbo al Mundial de Futbol 2026, lo que, afirmó, se ha traducido en medidas de control social que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

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Finalmente, la Red Jesuita con Migrantes exigió el cese inmediato de los operativos de detención migratoria, el retiro de fuerzas armadas de tareas de control migratorio, la liberación de personas detenidas de forma arbitraria, así como el respeto al derecho de solicitar asilo y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.

INM niega redadas

Luego de estos señalamientos, el INM negó haber realizado redadas contra personas migrantes en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa, el organismo aseguró que su participación en recientes operativos respondió a solicitudes de colaboración emitidas por autoridades de la capital, con el objetivo de prevenir posibles actos delictivos.

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El INM sostuvo que su actuación se llevó a cabo en el marco de sus atribuciones legales y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, al tiempo que defendió una política de “movilidad segura, ordenada, regular y humana” para las personas en situación de movilidad.