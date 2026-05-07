México

Yuridia agrega nuevas fechas en México de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour”: estas son las ciudades confirmadas

La intérprete sonorense sorprendió a sus seguidores al sumar más conciertos en el país

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Yuridia anuncia nuevo concierto en la Plaza de Toros
Yuridia anuncia la ampliación de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour” con fechas confirmadas en distintas ciudades de México para 2026. - (Ocesa)

Yuridia confirma el regreso a los escenarios con la ampliación de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour”, que visitará distintas ciudades de México entre septiembre y diciembre de 2026.

El tour iniciará el 4 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y por el momento la última fecha es el 5 de diciembre en Guadalajara.

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La intérprete de Hermosillo sostiene que esta etapa busca ser cercana y emocional, en un momento de consolidación artística respaldado por llenos en recintos emblemáticos. La respuesta de sus fans anticipa una de las giras más relevantes del año.

Fechas y ciudades confirmadas

Muestra la lista de fechas y ciudades de su gira 'Las Cartas Sobre la Mesa Tour 2026' en México.

La gira recorrerá las siguientes ciudades:

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  • 04 - SEP - CDMX
  • 12 - SEP - Orizaba
  • 18 - SEP - León
  • 19 - SEP - San Luis Potosí
  • 25 - SEP - Querétaro
  • 02 - OCT - Acapulco
  • 09 - OCT - Tuxtla Gutiérrez
  • 10 - OCT - Villahermosa
  • 15 - OCT - Los Mochis
  • 17 - OCT - La Paz
  • 23 - OCT - Tijuana
  • 24 - OCT - Mexicali
  • 05 - NOV - Veracruz
  • 07 - NOV - Tampico
  • 19 - NOV - Cd. Juárez
  • 21 - NOV - Torreón
  • 26 - NOV - Cancún
  • 28 - NOV - Mérida
  • 05 - DIC - Guadalajara

La preventa exclusiva para el Estadio GNP Seguros, será en HSBC el 6 y 7 de mayo a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá a partir del 8. Los precios van desde los 868 pesos hasta los 5 mil 900 pesos, dependiendo la zona.

Una nueva etapa en la carrera de Yuridia

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - (Ocesa)
Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

El anuncio de la gira coincide con una etapa especial para Yuridia, quien en 2025 lanzó un nuevo álbum de estudio y uno en vivo donde colaboró con figuras como Reyli, Majo Aguilar y Carlos Rivera. Estos proyectos han fortalecido su presencia en el regional mexicano acercándola a nuevas audiencias.

La cantante mantiene el interés del público con conciertos que suelen agotar localidades, lo que confirma el crecimiento de su base de seguidores.

La gira “Las cartas sobre la mesa” se perfila como una de las más ambiciosas y esperadas del año, respaldada por la demanda desde el primer anuncio de fechas.

Yuridia, referente de la música mexicana actual

La artista sonorense recibe ovaciones en cada interpretación y mantiene una fuerte conexión con sus seguidores en vivo.
Con más de 20 años de carrera, Yuridia se consolida como referente de la música mexicana contemporánea y mantiene una fuerte conexión con su público. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Con más de 20 años de carrera, Yuridia se posiciona como una de las voces más reconocidas del país. Su estilo abarca desde la balada hasta el regional mexicano.

Sus presentaciones en recintos como el Auditorio Nacional, la Plaza de Toros México y el Palacio de los Deportes han registrado llenos totales, reflejando el impacto de su propuesta artística. La cantante suma discos y sencillos con certificaciones de ventas, además de una constante presencia en medios y colaboraciones con otros artistas relevantes.

Yuridia es vista como un referente para nuevas generaciones, consolidando una conexión fuerte con su público en cada etapa de su carrera.

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