El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cineasta Guillermo del Toro fue reconocido el pasado miércoles 6 de mayo con el máximo honor que otorga el British Film Institute durante una ceremonia en Londres.

El director tapatío, ganador de tres premios Óscar, recibió el BFI Fellowship de manos de la actriz Cate Blanchett en una cena celebrada en un hotel céntrico de la capital británica.

PUBLICIDAD

En su discurso de agradecimiento, el cineasta subrayó su vínculo con México y compartió una reflexión sobre el sentido del arte y la cultura en el panorama internacional.

La embajada de México en el Reino Unido felicitó a Del Toro a través de redes sociales y destacó que el galardón reconoce una carrera que ha transformado el cine contemporáneo. De acuerdo con la representación diplomática, el BFI Fellowship se entrega como parte del Premio BFI Chair’s Fellowship 2026 y consolida a Del Toro como “figura líder en el cine global”.

PUBLICIDAD

Guillermo del Toro se suma a lista de referentes del cine mundial

El BFI Fellowship es el mayor reconocimiento que otorga el Instituto Británico de Cine. Entre las personas galardonadas en el pasado se encuentran figuras como Martin Scorsese, Orson Welles, Elizabeth Taylor y Christopher Nolan.

Guillermo del Toro se suma a lista de referentes del cine mundial REUTERS/Toby Melville

Cate Blanchett, quien entregó el galardón y ha trabajado con Del Toro en filmes como Pinocho y El callejón de las almas perdidas, fue reconocida con este mismo premio en 2015.

PUBLICIDAD

En el evento, Blanchett definió a Del Toro como un creador que sabe combinar lo salvaje y lo bello, capaz de mostrar lo que se debe preservar y lo que debe protegerse. “Guillermo del Toro ofrece una visión de aquello contra lo que debemos protegernos, al tiempo que nos recuerda por qué debemos luchar y qué debemos preservar, como el amor, la belleza, la vida del espíritu y el toque de la mano humana”, señaló la actriz.

Jay Hunt, presidenta del BFI, calificó al cineasta como un referente de excelencia creativa. “Ha permanecido inconfundiblemente, obstinadamente y gloriosamente fiel a sí mismo. Ha demostrado que la fantasía puede interrogar la historia, que el terror puede denunciar injusticias y que los monstruos pueden iluminar lo que significa ser humano”, apuntó Hunt.

PUBLICIDAD

El mensaje de Del Toro: pertenencia y defensa del arte

Durante su intervención, Guillermo del Toro hizo énfasis en su origen mexicano y en el papel que ha jugado la cultura británica en su vida y trayectoria. “Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero con los años mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo”, afirmó el cineasta.

Del Toro destacó que el BFI protege no solo el cine británico, sino también el cine como forma de arte y mantiene viva esa fe. “Por eso este honor es tan inmenso. Creo en el British Film Institute como un faro cultural en una época en la que se nos dice que la cultura no es importante”, señaló.

PUBLICIDAD

El director indicó que nunca ha hecho una película por la que no estuviera dispuesto a morir y que el cine no puede entenderse solo por la historia o los personajes, sino por las imágenes, las emociones y la experiencia visual.

En palabras del propio Del Toro: “El cine se sustenta en imágenes, belleza y fe, y eso es lo que estamos protegiendo en el BFI. Y digo ‘estamos’ no solo porque soy miembro, sino porque también soy un espectador”.

PUBLICIDAD

El mensaje de Del Toro: pertenencia y defensa del arte REUTERS/Mario Anzuoni

México destaca la trayectoria internacional de Del Toro

La embajada de México en Reino Unido celebró que la entrega del galardón coincide con el relanzamiento de la película Cronos por parte del BFI, lo que subraya la importancia de la obra de Del Toro desde sus orígenes.

“Este reconocimiento, entregado como parte del Premio BFI Chair’s Fellowship 2026 en Londres, consolida aún más a Guillermo del Toro como una figura líder en el cine global y reafirma el rol de México como una potencia cultural creativa con impacto internacional”, publicó la embajada en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El director originario de Guadalajara ha señalado que su fascinación por los monstruos y las historias de fantasía comenzó desde niño. Esos intereses, afirmó, le ayudaron a entender el mundo y a enfrentar sus propios miedos.