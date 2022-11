Corona Capital 2022: cuáles serán los horarios por día del festival

(Foto: Instagram/@coronacapital)

A una semana del evento, los organizadores del festival Corona Capital liberaron los horarios por día de cada artista y banda. Los conciertos y presentaciones se realizarán los próximos viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Cada día del Corona Capital tendrá cinco escenarios, es decir el Corona, Vans, Corona Agua Rifada, Viva Tent y Bosque. Los primeros shows comenzarán a partir de las 14:30 y los últimos concluirán hacia las 00:30 horas, a excepción del concierto de My Chemical Romance, el cual comenzará a las 11:30 del viernes 18 y concluirá hasta las 01:10 de la madrugada del sábado 19.

Estos son los horarios del viernes 18 de de noviembre:

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Estos son los horarios del sábado 19 de noviembre:

(Foto: Instagram/@coronacapital)

Estos son los horarios del domingo 20 de noviembre:

(Foto: Instagram/@coronacapital)

A través de su cuenta de Instagram, Corona Capital informó que uno de los artistas canceló su presentación: “¡El lineup de nuestra más grande edición está COMPLETO! 🔥🤯¿Ya viste nuestros horarios? Lamentamos que Mac Ayres no podrá presentarse en esta ocasión. ¡Esperamos se una a Corona Capital en un futuro!”, se pudo leer en el perfil oficial.

Cabe recordar que días antes de este anuncio, ya había personas que habían anticipado la omisión de alguna de las esperadas bandas ante la tardanza en liberar la organización.

“En 2018 y 2019 el Corona Capital sacó horarios un mes antes. En 2021 sólo 15 días antes (tomando en cuenta covid se me hace considerable) En 2022 estamos a 1 semana y estos hdlv no sacan nada, comienzo a pensar que sí se bajo un headliner”, escribió una internauta.

En 2018 y 2019 el Corona Capital sacó horarios 1 mes antes

En 2021 sólo 15 días antes (tomando en cuenta covid se me hace considerable)

En 2022 estamos a 1 semana y estos hdlv no sacan nada, comienzo a pensar que sí se bajo un headliner 😕 pic.twitter.com/ugEi5H7gAl — 𝕄𝕣𝕤. 𝕊𝕔𝕙𝕨𝕒𝕣𝕥𝕫🐒 (@Jazz_Cz) November 10, 2022

En redes sociales, las reacciones ante la organización de los horarios del Corona Capital no fueron positivas, pues los fans de diversas bandas se quejaron de que los artistas más esperados están empalmados, es decir, sus presentaciones son al mismo tiempo en escenarios alejados, por lo que la gente tendrá que elegir.

Algunos de los invitados de honor son Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina, Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys y Run The Jewels.

“Cambien los horarios o tomaremos Reforma”, “Empalmaron Miley Cyrus con The 1975!??”, “No puede ser que no podré ver a Mitsky” y “Pensando en cómo le vas a hacer para ver a Arctic Monkeys, Jamie XX, PARAMORE, LIAM GALLAGHER, MILEY CYRUS Y THE 1975 en el Corona Capital por que todos los horarios están bien perros encimados.” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Pensando en cómo le vas a hacer para ver a Arctic Monkeys, Jamie XX, PARAMORE, LIAM GALLAGHER, MILEY CYRUS Y THE 1975 en el Corona Capital por que todos los horarios están bien perros encimados.



pic.twitter.com/SxDShlBAiH — Georgie (@unjorjito_) November 10, 2022

Las personas incluso realizaron algunos memes sobre la situación, pues tendrán que decidir entre sus artistas favoritos o bien, perderse la mitad del show para trasladarse a otro escenario y disfrutar las últimas canciones de otro show.

Actualmente ya no hay boletos disponibles, pues desde junio se informó que se habían agotado todas las entradas y abonos. La tradicional pre venta para clientes Citibanamex se llevó a cabo el 13 y 14 de junio, a través del sistema Ticketmaster, sin embargo, los revendedores, las largas filas virtuales, los cargos sin autorización y otros conflictos volvieron muy frustrante la experiencia.

Muchas personas compraron su boleto para ver a artistas determinados, por lo que el verse obligadas a escoger las puso en un verdadero dilema después de todo lo ocurrido.

