Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Elementos de la SSC decomisaron un arma de fuego con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles, además de 13 bolsas con una sustancia sólida transparente con características similares al crystal. (Crédito: SSC)

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Azcapotzalco derivó en la captura de un presunto integrante de “Los Malportados”, grupo criminal relacionado con homicidios, halconeo, narcomenudeo y extorsión en la zona poniente de la Ciudad de México.

El detenido fue identificado como “Eliezer N”, de 20 años, originario de Venezuela y con domicilio en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Su labor en la célula delictiva era, presuntamente, vigilar movimientos de grupos rivales y participar en agresiones armadas.

PUBLICIDAD

La detención ocurrió en calles de la colonia Las Trancas, donde policías capitalinos observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta que intentaron esconder un objeto entre sus ropas al notar la presencia de las patrullas.

Cuando los oficiales les marcaron el alto para una revisión preventiva, el conductor aceleró para escapar mientras el acompañante descendió del vehículo y comenzó a correr entre las calles de la colonia, lo que desató una persecución a pie.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso llegó hasta un inmueble ubicado en la calle Totonacas, subió a la azotea y posteriormente ingresó a una habitación para intentar ocultarse.

La SSC señaló que, durante su intento de huida, el hombre presuntamente amagó con una pistola a dos habitantes de la vivienda, de 18 y 63 años, mientras intentaba evitar su captura.

PUBLICIDAD

Así fue como los policías ingresaron al domicilio para resguardar a las personas y detener al sospechoso, quien finalmente fue asegurado dentro del inmueble.

Le decomisan un arma y droga

En una revisión preventiva realizada conforme a los protocolos de actuación policial, de acuerdo con la SSC, los agentes le encontraron un arma de fuego corta color café con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles, cuya portación legal no pudo acreditar. También le aseguraron 13 bolsitas que contenían una piedra transparente con características similares al crystal.

PUBLICIDAD

La SSC indicó que el detenido fue presentado ante el Ministerio Público junto con el arma y la presunta droga asegurada, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas no informaron sobre la localización del segundo hombre que escapó a bordo de la motocicleta ni reportaron personas lesionadas durante el operativo.

PUBLICIDAD