Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

El actor Vadhir Derbez reagendó a último momento la promoción de la segunda temporada de la serie Par de Ideotas, tras la presentación de una denuncia en su contra por presunta agresión sexual interpuesta por una modelo estadounidense.

El miércoles, en entrevista para el programa de televisión de Primera Mano, Derbez aseguró que detrás de la denuncia presentada en su contra existe una red de extorsión vinculada con grupos criminales dedicada a operar esquemas contra empresarios y figuras públicas.

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La denuncia contra Vadhir Derbez

Según la denuncia, a la que tuvo acceso el programa, una modelo estadounidense de 19 años denunció al Vadhir Derbez ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX.

Durante una intervención remota en el programa, acompañado de su equipo legal, Vadhir negó los señalamientos y sostuvo que recibió amenazas previas para entregar dinero a cambio de evitar consecuencias legales.

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“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”.

Derbez y su defensa legal niegan rotundamente las acusaciones de presunta agresión sexual. (Imagen Televisión: YouTUbe)

Detalla el modus operandi

El cantante afirmó que las presiones comenzaron mediante mensajes enviados por WhatsApp, Instagram y otros números telefónicos. Según explicó, las personas detrás de esos contactos exigieron 350 mil dólares para frenar la denuncia.

“El hecho de que usen el sistema legal para amedrentarte y para buscar sacarte dinero, es algo que yo veía solo en las películas”, afirmó.

Defensa de Vadhir Derbez apunta a una red organizada

El abogado Enrique González Casanova declaró en el mismo programa que la defensa sospecha de una estructura criminal dedicada a extorsionar celebridades mediante falsas acusaciones.

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“Es un grupo que se dedica a la trata de personas. Aparentemente rentan o se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y con posterioridad estas aparentemente modelos se dedican a extorsionar a artistas, empresarios, etcétera”, aseguró el litigante.

Vadhir relaciona el caso con la exposición del patrimonio de su padre. Foto: Getty Images

La defensa señaló que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Además, anunció otra querella formal por extorsión en la Ciudad de México.

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González Casanova también afirmó que existen grabaciones continuas del rodaje donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. Según el abogado, ese material demostraría que “los hechos no pudieron haber sucedido”.

Qué dice la denuncia contra el actor

De acuerdo con el expediente revelado en televisión, la joven participó como modelo en un video musical grabado en distintas fechas desde marzo de 2026.

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La denunciante sostuvo que el 2 de abril, en una locación de Coyoacán, Derbez la llevó a un camerino y la besó sin consentimiento antes de presuntamente cometer actos de contacto físico no autorizados.

Tras abandonar el sitio, la modelo acudió a la Fiscalía capitalina para presentar la denuncia formal.

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Infobae México solicitó una entrevista con el actor para conocer su postura ante las acusaciones, sin obtener respuesta al momento de la publicación de este artículo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente si existe una orden de aprehensión contra el actor. La defensa de Vadhir Derbez aseguró que tampoco ha recibido una notificación oficial sobre el proceso penal.

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