Johnny Cardoso prende las alarmas en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 tras fuerte lesión

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atletico Madrid v Club Brugge - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - February 24, 2026 Atletico Madrid's Johnny Cardoso celebrates scoring their second goal REUTERS/Violeta Santos Moura

La Selección de Estados Unidos recibió una preocupante noticia a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo de 2026. Johnny Cardoso, uno de los mediocampistas considerados habituales dentro del proyecto del USMNT, sufrió una fuerte lesión de tobillo durante un entrenamiento con el Atlético, situación que pone en duda su presencia en el torneo mundialista.

El futbolista abandonó la práctica acompañado por Óscar Celada, médico del conjunto rojiblanco, luego de presentar fuertes molestias físicas derivadas de un golpe sufrido en una acción de juego. De acuerdo con los primeros reportes médicos, el mediocentro presenta un esguince de alto grado en el tobillo, una lesión que podría mantenerlo alejado de las canchas durante varias semanas.

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La escena generó preocupación inmediata dentro del entorno del club y de la selección estadounidense, ya que Cardoso se retiró visiblemente afectado de las instalaciones deportivas. Incluso necesitó apoyo para abandonar el entrenamiento a bordo de uno de los vehículos utilizados para trasladar a los jugadores dentro del complejo.

Testigos señalaron que el futbolista se cubría el rostro mientras era acompañado por el cuerpo médico, reflejando la frustración por una nueva lesión en una temporada complicada para él en el aspecto físico.

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El mediocampista ha atravesado varios problemas musculares y físicos durante la presente campaña, situación que le ha impedido encontrar regularidad y mostrar el nivel que lo llevó a consolidarse como uno de los jugadores de mayor proyección para Estados Unidos rumbo al Mundial de 2026.

Comunicado del Atlético de Madrid sobre Johnny Cardoso.

La preocupación aumenta debido a que Cardoso era considerado una pieza importante dentro de la lista preliminar que Mauricio Pochettino planea utilizar para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, todo dependerá del tiempo estimado de recuperación y de cómo evolucione el tobillo durante las próximas semanas.

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La lesión llega además en un momento delicado para el Atlético, que recientemente quedó eliminado de la Champions League tras caer ante el Arsenal, resultado que dejó golpeado al vestidor rojiblanco. La baja del mediocampista representa un nuevo problema para el cuerpo técnico en la recta final de la temporada europea.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Press Conference - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - March 17, 2026 Atletico Madrid's Johnny Cardoso during the press conference Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Aunque todavía no existe un parte médico definitivo sobre el tiempo de recuperación, en Estados Unidos ya comenzaron las dudas sobre si Johnny Cardoso podrá llegar en condiciones óptimas al Mundial. En caso de perderse la competencia, sería una baja sensible para el equipo de Mauricio Pochettino, que busca conformar una selección competitiva para afrontar el torneo en casa.

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