Los mejores memes que dejó el cartel del Corona Capital 2022

La oleada de reacciones en internet no se hizo esperar (Instagram/@coronacapital/Twitter)

Las fechas para el Festival Corona Capital 2022 son 18, 19 y 20 de noviembre de 2022 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez; ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Por primera vez, el cartel se extiende hasta los tres días de festival.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

El anuncio del cartel oficial provocó que los nombres de los artistas se volvieran tendencia en redes sociales y se generaran todo tipo de memes, frases y reacciones, algunas personas señalaron que no tendrían dinero para el boleto y en general, el público recibió con mucho agrado el repertorio.

Entre la oleada de memes, hubo quienes revivieron sus atuendos emo y también lamentaron que quizás no puedan comprar un abono para asistir los tres días al festival.

(Foto: Twitter)

Algunos de los invitados de honor son Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina, Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys, Run The Jewels, entre otros.

(Foto: Twitter)

La preventa citibanamex para tarjetahabientes se realizará los días 13 y 14 de junio de 2022 a través del sistema Ticketmaster en su página de internet. Habrá oportunidad de comprar a 3,6 y 9 meses sin intereses.

(Foto: Twitter)

La venta para el público general empezará un día después. Podrás adquirir tus boletos en las taquillas del Palacio de los Deportes. A través del sistema Ticketmaster, por teléfono al 53259000 y en los inmuebles certificados para su venta.

(Foto: Twitter)

De acuerdo con la página oficial del Corona Capital, los abonos de admisión general tendrán los siguientes costos: 3 mil 900 pesos para la Fase 1, mientras que para la Fase 2 serán 4 mil 600 y para la Fase 3, las entradas tendrán un valor de 5 mil 300 pesos mexicanos.

(Foto: Twitter)

Cabe señalar que estos costos son para ingresar al festival sin acceso a áreas especiales, quienes deseen una experiencia más exclusiva, podrán pagar su Comfortpass, el cual tiene un costo que va desde los 5 mil hasta los 6 mil 600 pesos o bien, al Citibanamex plus, cuyos precios son a partir de los 6,000 pesos.

(Foto: Twitter)

Algunos internautas calificaron la doceava edición del Corona Capital como una de las mejores, pues se conjuntarán los recién integrados My Chemical Romance, el rapero Lil Nas X, populares bandas como The 1975 y Artic Monkeys, además de la participación de Miley Cyrus.

(Foto: Twitter)

La edición del Corona Capital 2021 estuvo marcada por la cancelación de varías agrupaciones, como fue el caso del duo británico Discloure, quienes argumentaron un problema gástrico, debido a la ingesta de comida mexicana en el restaurante Pujol.

(Foto: Twitter)

Ante tal situación, los organizadores del evento quisieron resarcir a los fanáticos y permitieron que aquellos que solo compraron la entrada del día sábado, ingresaran totalmente gratis el domingo 21 de noviembre.

Incluso hubo personas que revivieron su atuendo emo (Foto: Twitter)

“Queremos un cierre con broche de oro, en el que todos los fans que nos acompañan se lleven un gran recuerdo del primer festival que regresa a la Ciudad de México. A todas y a todos queremos agradecer su confianza y el haber hecho posible este regreso del Corona Capital en la reactivación del entretenimiento en la Ciudad de México”, se lee en un comunicado el cual fue compartido a través de las redes sociales del festival.

El pasado 19 de noviembre, un día antes de que el festival iniciara labores, la banda The Kooks anunciaba que su presentación quedaba fuera del Corona Capital debido a que el cantante Luke Pritchard tuvo que volver a Reino Unido de manera urgente. De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del festival, Pritchard regresó a su país de origen debido a que estaba a punto de convertirse en padre.

(Foto: Twitter)

Una de las primeras en cancelar fue la cantante St. Vincent pues se presentó un caso positivo a COVID-19 entre uno de los miembros de su equipo.

SEGUIR LEYENDO: