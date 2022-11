Hayley Williams recibió su primer Dr. Simi personalizado y detuvo una pelea en Toronto

(Captura TikTok)

Un tendencia que indudablemente marcó este 2022 fueron los peluches de Dr. Simi en los conciertos, pues de un momento para otro se convirtieron en las estrellas de los shows más esperados dentro y fuera de México. Aunque en los últimos meses han perdido fuerza, recientemente se volvieron a posicionar entre los principales temas de redes sociales por su inesperada aparición en una presentación de Paramore en Canadá.

Todo sucedió gracias a un fan mexicano, quien desde que adquirió sus entradas para poder disfrutar de la legendaria banda estadounidense compró un peluche de Dr. Simi para personalizarlo como Hayley Williams. Según contó en su TikTok viral, se inspiró en el icónico look que lució la cantante hace 15 años para vestir al famoso muñeco.

Comenzó con su cabellera y para ello utilizó estambre en color rojo y amarillo. Después lo vistió con un traje bicolor elaborado con una tela muy delgada, casi transparente, y agregó una pulsera con estoperoles. Una ver terminada la pieza asistió al evento, donde terminó aventándoselo a la cantante desde las primeras filas del recinto.

La cantante lo recibió con mucho cariño, lo colocó junto a la batería y continuó con su presentación. El video inundó las redes sociales, donde muchos fans de Paramore aplaudieron el gesto que tuvo el mexicano y agradecieron que con el muñeco hiciera presente a todos los fans mexicanos en el show.

“Hoy vi esas fotos, que hermoso encontrar a quien lo hizo”. “Le hubieras puesto una banderita de México pa ver si ya vuelven a sacar fechas en solitario”. “Eres mi súper héroe”. “Gracias por dárselo”. “Te quedó increíble”. “Eso fue antes o después de que ella parara la pelea?”. “Hoy conocí la envidia”. “Me encanta cuando los personalizan, conquistaremos a todos los artistas un Simi a la vez”, fueron algunos comentarios.

Pero eso no fue todo lo que ocurrió durante la presentación de Paramore en Canadá, también se viralizaron unos videos donde se puede ver a la intérprete de Still into you, Hard Times y Decode parando su show para tratar de detener una pelea entre sus fans de las primeras filas. Hasta el momento se desconoce por qué comenzó el conflicto, pero después de que intervino Hayley todo continuó con normalidad.

paramore having to stop a fight during caught in the middle



“detention for everyone” pic.twitter.com/CUhdAhDimX — andrew (@fakeplasticbee) November 8, 2022

No obstante, los fans de la agrupación manifestaron su molestia en redes sociales, pues aseguraron que de haber estado en el concierto no habrían peleado o habrían tratado de detener todo antes de que los integrantes se dieran cuenta.

“No tenía idea de que se estaba refiriendo a una banda real llamada terror, los voy a ver”. “¿Por qué esta mierd* sigue pasando en los shows de Paramore? Como sí, sé que esto sucede todo el tiempo, pero hay videos recopilatorios completos de Hayley rompiendo peleas que son súper largos”. “Lo siento, esta situación no es genial. Por favor, no peleen en los shows de Paramore, pero la reacción de Taylor es muy divertida”, escribieron algunos internautas en Twitter.

Rosalía presumió sus Dr. Simi

Fue el pasado mes de agosto cuando la cantante española visitó México como parte de su Motomami World Tour. Durante su estancia recibió varios peluches de Dr. Simi y, contrario a muchos artistas que han despreciado estas muestras de cariño, guarda todos en su casa de Miami, así lo presumió durante una entrevista que cedió para Primer Impacto.

“No, ay, me ha traído un... no te creo, me haz traído un Simi, ¿tú sabes que tengo más? mira, mira, mira”, dijo Rosalía al entrevistador después de ponerse muy feliz con su regalo. “Los tengo aquí, estos son unos”, expresó mientras mostraba tres Dr. Simi y agregó: “Porque tengo una maleta entera”.

