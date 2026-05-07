¿Quiénes integran la red familiar de Enrique Inzunza, además de su hija?

(Mejorada con IA)

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez no se presentó este miércoles a la sesión de la Comisión Permanente del Senado, rompiendo la promesa que él mismo hizo apenas cuatro días antes. Justificó su ausencia en redes sociales argumentando que no quería dar pie a un “espectáculo indigno” de la oposición. Pero mientras el legislador sinaloense evade el recinto parlamentario, una pregunta cobra cada vez más fuerza: ¿quién más de su familia sí trabaja ahí —y en otras instituciones del Estado?

@InzunzaCazarez

Mucho más que su hija: una red de nueve cargos

La atención pública se concentró inicialmente en Aitana Inzunza, hija del senador, quien forma parte de la Coordinación de Asesores de Morena en el Senado. El coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, descartó que eso constituya nepotismo porque “no tiene una relación directa ni es nombrada por él”. Sin embargo, el caso de Aitana es apenas la punta del iceberg.

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De acuerdo con información de la periodista Leticia Robles de la Rosa, publicada en Excélsior, la red familiar de Inzunza se extiende profundamente en el Poder Judicial de Sinaloa:

Claudia Yuridia Meza Avendaño (esposa): magistrada de primera instancia, presidenta de la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar.

Aida Inzunza Cázares (hermana): magistrada electoral.

Lorena Inzunza Cázares (hermana): jueza en el Juzgado Tercero Civil.

Javier Inzunza Cázares (hermano): secretario de Acuerdos.

Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez (sobrina): directora Región Norte del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Emilio Cázares Valdez (sobrino): jefe de Unidad de Contabilidad en la Oficialía Mayor.

Diana Elide Iribe Cázares (sobrina): jueza en Mocorito.

Yarely Lizeth Valdez Inzunza (prima): jefa de Unidad de Seguimiento de Causas, zona Centro-Norte.

A eso se suma que en la oficina del propio senador trabajan la jefa de oficina, la madre de esa jefa de oficina como asesora y un hermano de ella como secretario particular

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El contexto que agrava todo

La difusión de esta red de relaciones familiares no ocurre en el vacío. Inzunza Cázarez es uno de los diez funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por presuntos vínculos con el Cártel de Los Chapitos. Pese a ello, el Senado lo designó integrante de la Comisión Permanente con 98 votos a favor.

Fue precisamente a esa comisión a la que prometió asistir el 2 de mayo para “refutar todas las falsedades” en su contra —y a la que finalmente no acudió.

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“No tiene una relación directa ni es nombrada por él”, aseguró Ignacio Mier (Redes Sociales)

Morena y su propio acuerdo antinepotismo

La situación resulta especialmente incómoda para Morena, partido que ha hecho del combate al nepotismo una bandera política. El grupo parlamentario cuenta incluso con un acuerdo interno en el que sus integrantes se comprometen a no incurrir en esas prácticas.

Mier aseguró que revisará el caso de Aitana Inzunza, aunque adelantó que no espera encontrar ningún problema formal. Lo que los números muestran, sin embargo, es que una sola familia ocupa al menos nueve posiciones en el aparato judicial de Sinaloa y en las estructuras del Senado federal —todo mientras su figura central enfrenta señalamientos de narcotráfico desde Washington y evita presentarse ante sus propios colegas.

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