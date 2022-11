León Larregui exigió justicia por las jóvenes que cayeron a una coladera y murieron en Metro Velódromo

Larregui exigió a las autoridades que se tomen acciones para evitar este tipo de desgracias. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Luego de que el pasado jueves se diera a conocer la noticia de que dos jóvenes que se dirigían al concierto de la banda de rock alternativo Zoé, en el Palacio de los Deportes, murieran ahogadas al caer en una coladera que no tenía tapa, el vocalista de la agrupación, León Larregui, lamentó el deceso.

Por medio de sus redes sociales, Larregui escribió un mensaje en el que dijo que “moría” de tristeza por lo sucedido y exigió a las autoridades acciones para evitar desgracias como esta. León también señaló que el concierto que ofrecerá con Zoé esta noche será dedicado a las jóvenes, que eran hermanas y llevaban por nombre Sofía y Esmeralda.

“Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche!! LF”, escribió el cantante.

Muero de tristeza desde anoche despues de enterarme de esta tragedia, mi mas profundo y sentido pesame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables ,acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias.

Las honraremos esta noche!! L⚡️F — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 11, 2022

Las dos jóvenes, que se supo eran hermanas, una de 16 y otra de 23 años, murieron luego de caer en una coladera que no tenía protección, mientras se dirigían al Palacio de los Deportes, en donde la agrupación Zoé daba un concierto. El incidente se dio bajando un puente peatonal que se encuentra en cruce de Viaducto y Añil, en la alcaldía Iztacalco.

El registro de aguas negras al que cayeron las jóvenes se ubicaba a escasos metros del puente que conecta con la estación Velódromo, la más cercana al recinto al que se trasladaban ambas víctimas de este fatal incidente.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos [...] Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, pidió una mujer que llegó al lugar y se identificó como madre de las jóvenes, según reportes del periodista Jorge Becerril.

Las primeras versiones sobre los hechos que circularon entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los cuerpos de emergencia, señalaron que alrededor de las 20:30 horas de este jueves, las mujeres transitaban por la zona, que carece de iluminación.

Dos mujeres perdieron la vida tras caer en una coladera que no tenía tapa. (Fotos: Twitter/@tavojeda5)

Debido a esto, no pudieron darse cuenta de que el registro de aguas negras se encontraba abierto, por lo que una de ellas cayó, y cuando su hermana trataba de ayudarla, también cayó en la coladera, lo que ocasionó que ambas fallecieran ahogadas.

Al lugar llegaron elementos de la policía capitalina, así como del cuerpo de Bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para iniciar con las investigaciones que permitan esclarecer lo que ocurrió con exactitud.

Tras este lamentable hecho, usuarios en redes sociales mostraron su indignación debido a la falta de alumbrado en el área, pues se advierte que ese pudo haber sido un factor clave en los hechos. Mientras algunas personas responsabilizaron a las autoridades de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México, otras más denunciaron que en la capital es común encontrar coladeras en esas condiciones debido a que hay quienes suelen hurtar las cubiertas de estos registros para lucrar con ellas.

“Las calles de esta ciudad son intransitables para los peatones. Si no me atropellan, choco contra un árbol o debo bajarme al arroyo vehicular, me caigo en una pinche coladera”, “Lamentable. Me late que esa coladera destapada es obra se esos ladrones que se llevan las tapas para venderlas al fierro”, “Cómo es posible que caigan en una coladera? Ahí debe de intervenir la delegación o el gobierno de la cdmx. Eso no es un accidente es homicidio”, fueron algunos comentarios que circularon en las redes.

