Violencia en Sinaloa no cesa: sujetos armados atacan cortejo fúnebre en plena vía pública de Culiacán y dejan 2 muertos

Los hechos quedaron registrados en video. Foto: Captura de pantalla

En medio de la violencia que vive el estado causada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, un nuevo ataque armado se registró en plena vía pública en Culiacán, el cual dejó como saldo 3 personas lesionadas y 2 muertas.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:50 horas sobre la avenida Benjamín Gil de la colonia Infonavit Barrancos de la capital sinaloense, donde una unidad que transportaba coronas fúnebres fue atacada a balazos.

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Dentro de la unidad se encontraban dos hombres que fueron atacados a disparos por un grupo de sujetos que los interceptaron a pie. Ambos fallecieron en el lugar.

De acuerdo con reportes, el conductor de la unidad había quedado gravemente herido luego del ataque y aún presentaba signos vitales cuando era auxiliado por elementos de emergencias; sin embargo, más tarde murió.

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Luego de atacar a los ocupantes del vehículo pesado, los agresores también interceptaron a un hombre que viajaba en un vehículo SUV color azul. Medios locales reportaron que fue obligado a descender y posteriormente asesinado a balazos sobre el pavimento.

Una cámara de seguridad registró la agresión

Una cámara de seguridad documenta un incidente en una intersección vial con circulación de vehículos en Culiacán. La grabación, fechada el 6 de mayo de 2026, muestra a una persona corriendo por una acera. Minutos después, otra persona yace tendida en el asfalto en el mismo cruce. Varios individuos se congregan cerca de un vehículo blanco y una camioneta roja, junto a la persona en el suelo. El video es una cobertura de evento captada por vigilancia. Video: Redes sociales

Derivado de la agresión también resultaron lesionadas, entre ellas un adulto mayor. Todos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital para su valoración médica.

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Una cámara de vigilancia captó el momento en el que se registró la agresión, donde se observa a los sujetos armados descender de un vehículo blanco y disparar con armas largas en contra de la unidad que llevaba coronas fúnebres.

Además, se observa a un hombre colgando de la puerta del vehículo pesado que fue atacado a balazos, quien cae de manera inesperada al piso y cuya cabeza es atropellada por una unidad amarilla que pasa a un costado; sin embargo, parecía ya no contar con signos vitales.

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Luego del reporte de los hechos, elementos del Ejército Mexicano y de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio, donde localizaron los cuerpos de dos hombres y tres personas heridas.

Cuatro muertos: el saldo de la jornada violenta

Foto: CUARTOSCURO

Tan solo este miércoles la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó fueron localizadas sin vida cuatro personas, por las que abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y otra por feminicidio.

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Dos corresponden a los hechos violentos en Culiacán, mientras que otra víctima fue localizada en el municipio de Juan José Ríos; una en Elota y finalmente la mujer fue hallada muerta en la maxipista Mazatlán-Culiacán.

Por el delito de robo se registraron seis denuncias, mientras que por desaparición fueron dos.

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La violencia en Sinaloa comenzó en septiembre de 2024, luego de que Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo”. Desde entonces la entidad registra jornadas violentas que han requerido la presencia de más de 13 mil militares.