México

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles en una vivienda del cruce de Villaseñor y Profesor José Antonio Pedroza

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Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un binomio canino marcó un punto específico en el patio de una vivienda de la colonia Tesoro Escondido, en Ciudad Juárez, que llevó al hallazgo del cuerpo de un hombre enterrado de forma clandestina la noche de ayer. Con este descubrimiento, las víctimas de homicidio doloso en la ciudad se elevaron a 10 en lo que va de mayo.

De acuerdo con los reportes, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) llegaron al domicilio ubicado en el cruce de las calles Villaseñor y Profesor José Antonio Pedroza, en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, con una orden de cateo expedida por un juez por la desaparición de un hombre.

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Con ello, las diligencias comenzaron cerca de las 23:00, que permitieron ubicar el cuerpo de un hombre, sepultado de manera clandestina en el patio de la vivienda, informó un comandante de la AEI.

En el cateo participaron agentes de la Comisión Local de Búsqueda, peritos de la Fiscalía General del Estado, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Nacional. Estos últimos se encargaron del resguardo del perímetro durante toda la operación.

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La extracción del cuerpo

Tras realizar el trabajo pericial y de fijación del cuerpo, un antropólogo forense y personal de Servicios Periciales lograron la extracción de los restos y los pusieron en una bolsa para trasladarlos a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

A su vez, la Unidad de Delitos contra la Vida de la AEI coordinó las labores junto con dos agentes del Ministerio Público presentes en la escena. Más tarde, un comandante de la corporación confirmó el hallazgo a los medios.

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles en una vivienda del cruce de Villaseñor y Profesor José Antonio Pedroza. FOTO: NACHO RUÍZ /CUARTOSCURO.COM
El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles en una vivienda del cruce de Villaseñor y Profesor José Antonio Pedroza. FOTO: NACHO RUÍZ /CUARTOSCURO.COM

El contexto de violencia en mayo

Con este caso, el conteo oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) registra 10 víctimas de homicidio doloso en Ciudad Juárez en lo que va del mes de mayo. Las investigaciones continúan abiertas a la espera de los resultados de las pruebas forenses.

La identidad de la víctima y los posibles responsables no se ha dado a conocer de manera oficial. Las autoridades aguardan los resultados periciales para avanzar en la carpeta de investigación.

Cabe mencionar que el año arrancó con cifras elevadas: en los primeros dos días de enero, el informe de seguridad emitido por el grupo de fuerzas federales y estatales contabilizó 90 víctimas de homicidio doloso. La tendencia no se revirtió en los meses siguientes.

Así, el primer día se registraron 49 delitos de esta índole, colocándose en primer lugar el estado de Chihuahua con nueve casos y Sinaloa con ocho.

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