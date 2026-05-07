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¿Cómo llega cada uno de los equipos a las semifinales de la Liga Mx Femenil?

Toluca, Pachuca, Monterrey y América compiten intensamente por conocer al próximo campeón en México

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Toluca, Pachuca, Monterrey y América compiten intensamente por conocer al próximo campeón en México. (EFE/ Miguel Sierra)
Toluca, Pachuca, Monterrey y América compiten intensamente por conocer al próximo campeón en México. (EFE/ Miguel Sierra)

Este jueves arrancan las semifinales de la Liga MX Femenil, donde cada uno de los equipos participantes peleará intensamente por instalarse en la final y disputar el campeonato.

La fase definitiva promete duelos cargados de emoción, con planteles que han demostrado solidez a lo largo del Clausura 2026, combinando solidez defensiva con un buen ataque para llegar hasta la instancia de los cuatro mejores del torneo.

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Actualidad de cada uno de los equipos

América vs Pachuca Femenil - final Clausura 2025 liga mx femenil
Esta es la actualidad de cada uno de los clubes. (Luz Coello/ Infobae México)

Esta etapa de semifinales trae equipos con experiencia en este tipo de instancias como Rayadas, América y Pachuca, además de otros que buscan hacer historia y consolidar buenos proyectos como el del Toluca.

A continuación, te presentamos cómo llega cada uno de los equipos:

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América

Las Águilas finalizaron el torneo como el mejor equipo de la temporada regular, al sumar un total de 42 puntos gracias a la incorporación de refuerzos clave como Gabriela García y Geyse Ferreira, quienes resultaron fundamentales para cubrir ausencias por lesiones, un problema recurrente que había arrastrado el América en torneos previos.

En esas ediciones, las emplumadas arrancaban con gran fuerza, pero se quedaban cortas por la acumulación de bajas, lo que ahora compensan con un plantel más completo y profundo.

A pesar de partir como amplio favorito, enfrentaron dificultades en cuartos de final ante Bravas de Juárez. En el partido de vuelta, a pesar de contar con una jugadora extra dentro de la cancha por más de 45 minutos debido a una expulsión del equipo fronterizo, hubo momentos en los que se encontraron abajo en la eliminatoria.

Sin embargo, sobre el final del juego, vinieron par de anotaciones de las de Coapa y finalmente se quedaron con el triunfo.

El cuadro de Coapa está ávido de un campeonato, que no logra desde hace tres años. Aunque llegaron a un par de finales el año pasado, no pudieron coronarse, por lo que el título es una exigencia de la directiva azulcrema.

Toluca

(Instagram; @tolucafemenil)
(Instagram; @tolucafemenil)

Desde el torneo pasado, Toluca daba indicios de un proyecto sólido con fichajes de peso como Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, Deneisha Blackwood y Faustine Robert.

Tras ser eliminadas por Chivas en cuartos de final la temporada anterior, este torneo marca la consolidación del equipo.

Bajo el mando de Patrice Lair, el técnico ha transformado la institución, dándoles una cara completamente diferente, apoyando con más incorporaciones para esta campaña como el de la sueca Sofía Jakobsson.

En la fase previa, Toluca enfrentó una dura prueba contra Tigres Femenil, las máximas ganadoras de la liga y con amplia experiencia en liguillas. Sin embargo, esto no impidió que el conjunto mexiquense mostrara su talento al imponerse tanto en el Nemesio Diez como en El Volcán para llevarse la serie por un global de 4-2.

Por ello, el cuadro choricero buscará sorprender al América y seguir su sueño de obtener el primer campeonato de su historia.

Monterrey

Hasta la última jornada, las Rayadas se encontraban en lo más alto de la clasificación hasta que cayeron en la última jornada dentro del Clásico Regio por goleada ante Tigres, con lo cual cedieron el liderato general al América.

Sin embargo, el cuadro regiomontano no tuvo problemas en vencer a Cruz Azul en los cuartos de final por un marcador global contundente de 5-1, reflejando su poderío ofensivo de todo el torneo.

Monterrey busca su primer campeonato desde el Apertura 2024, luego de que el año pasado ni siquiera pudieran llegar a la final, algo extraño para un equipo que es el segundo máximo ganador de la liga con cuatro títulos.

Pachuca

La temporada de las Tuzas ha sido una grata sorpresa. Tras algunas bajas, se especulaba que el equipo sufriría. Sin embargo, han mantenido la consistencia que las llevó a ganar su primer título de la Liga MX Femenil el año pasado, ante América.

En cuartos de final lograron vencer a Chivas por 2-0 en el partido de vuelta, pero su superioridad en la eliminatoria fue tal que el marcador se quedó corto.

Este enfrentamiento entre Pachuca y Monterrey ha sido una constante de las liguillas, el cual vivirá un nuevo capítulo en la antesala de la gran final.

Cuándo y dónde ver las semifinales de la Liga Mx Femenil

(América Femenil)
(América Femenil)

Los encuentros de ida están programados para disputarse el jueves 7 de mayo, mientras que los partidos de vuelta están agendados para el domingo 10 de mayo:

Ida

  • Pachuca vs Rayadas: 19:00 horas en el Estadio Hidalgo. (FOX)
  • Toluca vs América: 21:00 horas en el Estadio Nemesio Díez. (Canal Nueve, Youtube de la Liga Mx Femenil)

Vuelta

  • América vs Toluca: 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes (Canal Nueve, Youtube de la Liga Mx Femenil)
  • Rayadas vs Pachuca: 18:15 horas en el Estadio BBVA. (TUDN, Youtube de la Liga Mx Femenil)

Con esto ya tienes todo lo que necesita saber para esta recta final del torneo en la Liga Mx Femenil.

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