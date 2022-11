Mabel Cadena confesó que fue lo más difícil de haber dado vida a “Namora” en “Black Panther: Wakanda Forever”

Mabel Cadena sería la elegida para dar vida a "Namora" en la secuela de Black Panter Foto: Instagram/ @damianhfotografia/@mabel__cadena

La sensación por Black Panther: Wakanda Forever llegó a México la noche del pasado 9 de noviembre cuando se llevó a cabo en Ciudad Satélite en el Estado de México el preestreno de la cinta que marcará el fin de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Entre las personalidades que se dieron cita en la alfombra roja de la precuela de Black Panther (2018) en México se encontró a la actriz mexicana, Mabel Cadena quien dio vida a Namora y, como era de esperarse, fue una de las personalidades que se robó las cámaras de los cientos de asistentes.

Ya en la alfombra roja, Mitzi Mabel dio a conocer diversos retos que tuvo que afrontar para dar vida a una de las antagonistas principales, al ser una producción de héroes la mexicana tuvo un arduo entrenamiento físico para realizar sus escenas de acción, además de desarrollar otras habilidades como aprender y dominar varios idiomas.

Mabel Cadena tuvo que aprender tres idiomas para poder interpretar su papel en Black Panther: Wakanda Forever (Foto: Marvel Studios)

Primeramente, la mexicana de 32 años comentó que estuvo entrenando durante un año completo con un entrenador olímpico para realizar freediving, un deporte extremo que consta de buceo libre en grandes profundidades. Sin embargo, el mayor reto al que se enfrentó Cadena fue tratar tres idiomas al mismo tiempo durante la filmación de Black Panther: Wakanda Forever.

De acuerdo con la actriz nacida en Naucalpan, Estado de México, durante la filmación tuvo que hablar inglés para comunicarse con el director y el resto de sus compañeros al interior de la cinta, además de estudiar 12 meses la lengua maya para decir sus líneas de forma fluida.

“Es una de las experiencias más fru-strantes y enriquecedoras de mi vida porque trabajar en inglés, el maya y luego pensar en español, no sé cómo explicar que no le deseo a alguien que tenga que lidiar con eso”, evocó ante los medios.

"Black Panther: Wakanda forever"- Nuevo Tráiler oficial - Marvel Studios/ Streaming

En una pasada entrevista para el programa Montse & Joe, Cadena relató todo lo que tuvo que afrontar para ganarse el papel de Namora. Ahí mismo reveló que realizó la audición sin la intención de obtener un papel, sin embargo, cuando se enteró de que formaría parte del elenco, no pudo evitar sentir una gran emoción.

“La verdad yo hice la audición ni siquiera esperando que me fuera a quedar. Las audiciones que tengo en Estados Unidos o en inglés las hago a veces como un ejercicio también por el idioma y porque no es lo mismo actuar en español y en inglés”, ahondó.

Cadena comentó que, en un inicio, no sabía de qué película se trataba, hasta que platicó con el director Ryan Coogler: “Yo no sabía ni siquiera los personajes porque a todo le cambiaron el nombre y envié el video, dije: ‘ahora sí, si tengo una oportunidad, va todo’, y nada, me hablaron un día y me dijeron: ‘felicidades eres parte de la película’, y yo: ‘¿Qué película? ¿Quién es Namora? No entiendo nada’”, puntualizó.

Para finalizar, la actriz recordó los nervios que sintió cuando empezó a grabar la película: “Uno renuncia a muchas cosas, pero el primer día de filmación se reventaban ahí unas cosas que me sentí torpe y luego hablé conmigo misma y fue como ‘Mabel, conoces esto, sabes cómo se hace, no tengas miedo’, y la verdad es que a partir de ahí toda la filmación fue increíble”, remató.

Quién es Namora, el personaje de Mabel Cadena en Black Panther

Su nombre completo es Aquaria Nautica Neptunia y fue presentada en 1947 en la 82.ª edición de Marvel Mystery Comics, Namora es nacida en la Atlántida de padre atlante y madre humana, y prima no consanguínea de Namor, el personaje de Tenoch Huerta.

Mabel Cadena attends the Marvel Cinematic Universe "mega panel" at the 2022 Comic-Con International: San Diego at Hilton Bayfront in San Diego, California, U.S., July 23, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

El Azote de los Siete Mares quien es conocida por también ser parte de Los Vengadores dentro de los comics, tiene múltiples poderes que la convierten en una potencial amenaza, entre ellos destacan su fuerza sobrehumana, volar y tener una piel los suficientemente dura para resistir disparos, así como nadar con rapidez, respirar bajo el agua, ser inmune al frío y observar a grandes distancias marinas.

