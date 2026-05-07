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¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

El Chapo Guzmán de encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y recientemente envió una carta a las autoridades de ese país

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Un hombre de mediana edad, identificado como Joaquín 'El Chapo' Guzmán, de pie en el centro de un salón de clases vacío con pupitres de madera y un pizarrón.
El narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán aparece de pie en un salón de clases vacío, llevando una chaqueta abultada y sosteniendo una gorra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Joaquín El Chapo Guzmán es un exlíder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel mundial que, en la actualidad está dividida, pues hay una guerra interna entre la facción de Los Chapitos, liderada por los hijo de el propio Guzmán, y Los Mayos, a la que pertenece la gente de Ismael El Mayo Zambada.

El Chapo Guzmán fue detenido en 2016, unos meses después de que escapó por segunda vez de prisión. Había huído del penal de máxima seguridad de El Altiplano, por medio de un túnel en 2015.

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Anteriormente ya había escapado, en 2001, de el penal de Puente Grande, y permaneció más de una década prófugo.

Ahora, El Chapo Gumzán se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, país al que fue extraditado hace unos años. Ahí, el exlíder del Cártel de Sinaloa pasará el resto de sus días, pues cumple cadena perpetua por 10 cargos, entre ellos, su participación en una empresa criminal continua, tráfico de drogas y cargos por armas de fuego.

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Desde que está en Estados Unidos, el exlíder criminal ha escrito varias cartas que se han hecho públicas. En la más reciente, escrita en inglés y enviada a la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, rechaza las acusaciones que derivaron en su condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

El Chapo Guzmán fue recapturado en enero de 2016, tras haber escapado meses antes. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
El Chapo Guzmán fue recapturado en enero de 2016, tras haber escapado meses antes. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

En su carta, afirmó que se le acusó de delitos que no cometió. Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy”, señaló en la misiva enviada desde prisión.

Aseguró que en su estancia en México era reconocido por las “buenas cosas” que hizo, y afirmó que no hizo daño a nadie.

Hace unos días, El Chapo Guzmán también escribió una carta en la que pidió ser extraditado a México, sin embargo, autoridades estadounidenses negaron su petición.

Grado de estudios

Joaquín Guzmán nació y creció en la pobreza, y su familia se dedicaba a labores de campo. El Chapo nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, y sus padres fueron Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, quien murió el 10 de diciembre de 2023.

Según reportes, su padre era “gomero”, un campesino que sembraba opio. Cuando era pequeño, la escuela más cercana a Badiraguato se encontraba a 60 km de distancia. Guzmán y sus hermanos asistían a ella hasta que la abandonaron para dedicarse a trabajar.

Radiografía: Joaquín "El Chapo" Guzmán

De la pobreza en Sinaloa a la cadena perpetua en EE. UU. Un perfil de la mente maestra del Cártel de Sinaloa.

Orígenes y Cártel

De agricultor en Sinaloa a líder de una organización global hoy fracturada.

Fugas de Prisión

Décadas de persecución y escapes de prisiones de máxima seguridad.

Las Cartas Recientes

Sus mensajes públicos desde la corte federal de Brooklyn.

Perfil de Genio

Estudios en prisión y un IQ equiparable al de grandes mentes históricas.

Haz clic en cada tarjeta para explorar los detalles

Debido a esto, El Chapo no pudo concluir sus estudios de primaria, sin embargo, estando en la cárcel, el capo de la droga decidió terminar sus estudios. En la cárcel, según reportes, El Chapo logró concluir sus estudios de primaria, secundaria e incluso, el bachillerato.

¿Es un genio?

Aunado a esto, se sabe que El Chapo podría ser un genio. Esto, según un estudio psicométrico que se le realizó cuando se encontraba preso en El Altiplano.

José Reveles, periodista, le aseguró al medio Telemundo que entrevistó al profesional que realizó el estudio de coeficiente mental al narcotraficante, en el que se encontró que cuenta con un índice de 138 puntos, lo que lo pone muy por encima del umbral que se conoce como “muy inteligente”, al cual llegan muy pocas personas destacadas de la historia mundial, como Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso y Albert Einstein.

El periodista señaló que El Chapo tiene una capacidad muy grande de planeación y agregó que estas personas carecen de remordimientos.

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