FBI desmantela red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México en Kansas: detienen a siete personas

Kash Patel dio a conocer detalles del hecho en redes sociales. REUTERS/Annabelle Gordon

Kash Patel, director de Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, que un grupo especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había demantelado una red de narcotráfico en Kansas City con vínculos con México.

Según lo dicho por Patel en su cuenta de la red social X, la Oficina Oficial del FBI en Kansas City, lideró la operación colaborando con socios locales y federales.

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Señaló que el modelo HSTF (Homeland Security Task Force, o en español Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional), que está presente en todo el país, continúa desmantelando organizaciones del narcotráfico y redes criminales a diario.

Junto a la publicación, Patel compartió una nota informativa del medio local KCTV5, en el que se da a conocer que siete personas acusadas fueron sentenciados a prisión federal en una red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México y algunos han recibido sentencias de 25 años.

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El caso formaba parte del nuevo Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional dirigido por la oficina del FBI en Kansas City. Durante la investigación, las fuerzas del orden identificaron a varios miembros de la red de narcotráfico y sus escondites, dos de los cuales contenían laboratorios activos de conversión de metanfetaminas.

Fueron detenidas siete personas por autoridades estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se dio a conocer que las fuerzas del orden incautaron más de 70 kilogramos de metanfetaminas, aproximadamente 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego.

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El operativo fue liderado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que fue creado a partir del segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para establecer grupos de trabajo antidrogas.

“La mayor amenaza en Kansas City en este momento es la delincuencia violenta y la distribución de drogas, actividades influenciadas y lideradas por cárteles y bandas extranjeras”, señaló Joe Michael, agente especial supervisor del Escuadrón del FBI en Kansas, al medio de comunicación.

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De acuerdo con él, Kansas es un centro de operativo para el narcotráfico, debido a su ubicación céntrica que conecta el sur de Texas, la costa oeste, desde California y Phoenix.