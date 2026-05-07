México

FBI desmantela red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México en Kansas: detienen a siete personas

Kash Patel, director del FBI, dio a conocer que la Oficina Oficial del FBI en Kansas City lideró la operación colaborando con socios locales y federales

Guardar
Google icon
Kash Patel dio a conocer detalles del hecho en redes sociales. REUTERS/Annabelle Gordon
Kash Patel dio a conocer detalles del hecho en redes sociales. REUTERS/Annabelle Gordon

Kash Patel, director de Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, que un grupo especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había demantelado una red de narcotráfico en Kansas City con vínculos con México.

Según lo dicho por Patel en su cuenta de la red social X, la Oficina Oficial del FBI en Kansas City, lideró la operación colaborando con socios locales y federales.

PUBLICIDAD

Señaló que el modelo HSTF (Homeland Security Task Force, o en español Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional), que está presente en todo el país, continúa desmantelando organizaciones del narcotráfico y redes criminales a diario.

Junto a la publicación, Patel compartió una nota informativa del medio local KCTV5, en el que se da a conocer que siete personas acusadas fueron sentenciados a prisión federal en una red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México y algunos han recibido sentencias de 25 años.

PUBLICIDAD

El caso formaba parte del nuevo Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional dirigido por la oficina del FBI en Kansas City. Durante la investigación, las fuerzas del orden identificaron a varios miembros de la red de narcotráfico y sus escondites, dos de los cuales contenían laboratorios activos de conversión de metanfetaminas.

Agentes del FBI con equipo táctico rodean una vivienda suburbana al amanecer. Varios vehículos policiales negros con luces rojas y azules intermitentes en la calle.
Fueron detenidas siete personas por autoridades estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se dio a conocer que las fuerzas del orden incautaron más de 70 kilogramos de metanfetaminas, aproximadamente 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego.

El operativo fue liderado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que fue creado a partir del segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para establecer grupos de trabajo antidrogas.

“La mayor amenaza en Kansas City en este momento es la delincuencia violenta y la distribución de drogas, actividades influenciadas y lideradas por cárteles y bandas extranjeras”, señaló Joe Michael, agente especial supervisor del Escuadrón del FBI en Kansas, al medio de comunicación.

De acuerdo con él, Kansas es un centro de operativo para el narcotráfico, debido a su ubicación céntrica que conecta el sur de Texas, la costa oeste, desde California y Phoenix.

Google icon

Temas Relacionados

FBIKash Patelnarcotráficometanfetaminasnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suprema Corte avala oficialmente denuncias por abuso y explotación sexual que ocurrieron en el pasado: así puedes reportar a tu agresor

Pasó hace años y nunca lo denunciaste: esto cambió con el fallo histórico de la SCJN esta semana

Suprema Corte avala oficialmente denuncias por abuso y explotación sexual que ocurrieron en el pasado: así puedes reportar a tu agresor

Así puedes usar tu crédito Infonavit de hasta 71 mil pesos para equipar tu casa con electrodomésticos

El financiamiento permite recibir miles de pesos al adquirir vivienda, con la libertad de elegir materiales, mobiliario o electrodomésticos

Así puedes usar tu crédito Infonavit de hasta 71 mil pesos para equipar tu casa con electrodomésticos

¿Quién es Zion Suzuki? El portero de Japón con tres nacionalidades que apunta al Mundial 2026

Suzuki ya suma más de 20 partidos con la selección mayor de Japón desde su debut internacional en 2022

¿Quién es Zion Suzuki? El portero de Japón con tres nacionalidades que apunta al Mundial 2026

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

El director tapatío, ganador de tres premios Óscar, recibió el BFI Fellowship de manos de la actriz Cate Blanchett

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

Lili Téllez denuncia en Estados Unidos pacto entre Morena y el Cártel de Sinaloa: “El gobierno protege a narcopolíticos”

La senadora habló ante el Lincoln Club en California sobre el caso Rocha Moya mientras el PAN exige extradición y Trump presiona a México

Lili Téllez denuncia en Estados Unidos pacto entre Morena y el Cártel de Sinaloa: “El gobierno protege a narcopolíticos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Es un genio? Este el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

¿Es un genio? Este el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

“En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco, destaca reducción del 50% de homicidios

ENTRETENIMIENTO

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

Héctor Suárez Gomís critica encuentro de Sheinbaum con BTS: “El país se está cayendo a pedazos”

Yuridia agrega nuevas fechas en México de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour”: estas son las ciudades confirmadas

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

DEPORTES

¿Quién es Zion Suzuki? El portero de Japón con tres nacionalidades que apunta al Mundial 2026

¿Quién es Zion Suzuki? El portero de Japón con tres nacionalidades que apunta al Mundial 2026

Así le fue al Toluca la última vez que jugó una Final de Concachampions

La mexicana Gabriela Rodríguez finaliza en el top 5 de la Copa del Mundo de Escopeta en Kazajistán

Mohamed exhibe el caos en la FMF y asegura que sí tenia permiso de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil