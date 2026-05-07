México

Gira mundial del Temach promueve ‘manósfera’ y discurso contra las mujeres, advierten colectivos de nuevas masculinidades

Organizaciones latinoamericanas acusaron que el show incita a la violencia psicológica y el retroceso de la igualdad de género

Guardar
Google icon
el temach bautizo modo guerra
El Temach asegura que le habla a hombres vulnerables y no está fundando ninguna secta CRÉDITO: (Instagram/@eltemach)

Más de 20 colectivos de nuevas masculinidades en México y Latinoamérica expresaron su rechazo a la gira mundial del influencer conocido como ‘El Temach’, llamada Solo Tour 2026, al advertir que promueve la manósfera y el discurso contra las mujeres y con ello, un retroceso en la igualdad de género.

En un comunicado conjunto, firmado principalmente por la Red de Masculinidades Críticas Latinoamérica, entre las cuales están 21 colectivos mexicanos, aclararon que el rechazo no “nace de un deseo de censura, sino de una responsabilidad ética de proteger los valores de igualdad, respeto y cooperación que como sociedad nos caracterizan”.

PUBLICIDAD

“Desde la vocería Venezuela de la Red de Masculinidades Criticas Latinoamérica, rechazamos contundentemente la presentación del “Show” Solo Tour 2026 del ciudadano Luis Castilleja mejor conocido en redes sociales como TEMACH", indicó.

En el mismo documento, señalaron que el discurso que promueve el influencer representa un retroceso social por dos razones: que incita a la violencia psicológica y al retroceso en los derechos de la igualdad.

PUBLICIDAD

Argumentó que respectó a la incitación a la violencia psicológica, consideran que ‘El Temach’ hace un llamado a que los hombres jóvenes usen técnicas de manipulación y control emocional en sus relaciones de pareja, trabajo y en su comunidad, lo cual “representa una forma clara de abuso y violencia machista”.

Sobre el retroceso en los derechos de igualdad, mencionaron que en un contexto donde a diario se lucha por erradicar la violencia machista, permitir espectáculos de personajes que deshumanizan a las mujeres y promueven conductas de dominación, es un retroceso en derechos humanos y apologia a delitos contra la integridad personal de niñas y mujeres.

“Un personaje como el Temach que promueve un discurso misógino, especialmente dirigido a una población joven representa un verdadero desafío para la sociedad venezolana donde, según estadísticas del Monitor de Femicidios UTOPIX en el año 2025 se registraron en Venezuela 145 femicidios.

“En un contexto como este, promover la presentación de este tipo de personajes, es sencillamente inadmisible”, comentaron.

En este sentido, enfatizaron que “el entretenimiento no puede estar por encima de la dignidad humana”, por lo que no se puede normalizar los discursos de odio, con los que se afirma que “el valor de hombre depende de la capacidad para someter o manipular a los demás, especialmente a las mujeres”.

Discursos machistas pueden generar agresiones contra mujeres y hombres

Advirtieron que discursos como el del Temach pueden convertirse en un detonante de radicalizacion, que lleve a algunos jóvenes a convertir el discurso de odio en ataques fisicos y otro tipo de agresiones, contra las mujeres o incluso contra hombres que consideren “inferiores”.

Asimismo, alertó sobre el peligro de las cámaras de eco que estos eventos generan, que anulan el pensamiento critico y el dialogo empatico, para alimentar el resentimiento que se valida colectivamente y se transforma en una identidad grupal agresiva.

“No podemos permitir que el espacio publico y los entornos digitales se conviertan en una plataforma de odio y de validación para prejuicios que ya creíamos superados”, comentaron.

En este sentido, hicieron un llamado a que los organizadores y patrocinadores del show del Temach, así como a las autoridades locales donde se realicen las presentaciones, “reflexionen sobre el impacto del discurso de odio en las nuevas generaciones”.

De igual forma, exhortaron a la comunidad en general a promover espacios de diálogo para hombres que se basen en la igualdad, empatía, la responsabilidad afectiva y la verdadera fortaleza emocional.

Google icon

Temas Relacionados

El Temachnuevas masculinidadesmanósferaigualdad de géneroviolencia contra la mujermexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El crimen organizado no supera al Estado mexicano ni con todo su poder de fuego y corrupción, asegura la fiscal Ernestina Godoy

La declaración la hizo durante una visita oficial a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Puebla

El crimen organizado no supera al Estado mexicano ni con todo su poder de fuego y corrupción, asegura la fiscal Ernestina Godoy

Fiscalía investiga violación a joven con síndrome de Down en Tampico; buscan perito especializado para tomar su testimonio

La carpeta de investigación avanza, pero el testimonio de la víctima sigue sin ampliarse por falta de un perito con el perfil requerido

Fiscalía investiga violación a joven con síndrome de Down en Tampico; buscan perito especializado para tomar su testimonio

Pumas vs América: horario y dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

Pumas buscará aprovechar la localía y el buen momento mostrado durante el torneo para avanzar a las semifinales

Pumas vs América: horario y dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

¿Quiénes integran la red familiar de Enrique Inzunza, además de su hija?

Más allá de su hija en el Senado, la familia del senador Enrique Inzunza copa el Poder Judicial de Sinaloa con al menos nueve cargos públicos

¿Quiénes integran la red familiar de Enrique Inzunza, además de su hija?

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles en una vivienda del cruce de Villaseñor y Profesor José Antonio Pedroza

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

Violencia en Sinaloa no cesa: sujetos armados atacan cortejo fúnebre en plena vía pública de Culiacán y dejan 2 muertos

FBI desmantela red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México en Kansas: detienen a siete personas

¿Es un genio? Este el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

Héctor Suárez Gomís critica encuentro de Sheinbaum con BTS: “El país se está cayendo a pedazos”

Yuridia agrega nuevas fechas en México de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour”: estas son las ciudades confirmadas

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

DEPORTES

Johnny Cardoso prende las alarmas en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 tras fuerte lesión

Johnny Cardoso prende las alarmas en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 tras fuerte lesión

¿Cómo llega cada uno de los equipos a las semifinales de la Liga Mx Femenil?

Liga Mx asegura lugar en el Mundial de Clubes 2029 con la final entre Toluca y Tigres de la CONCACAF Champions Cup

Estados Unidos: cuándo revelará su lista de jugadores para el Mundial 2026

Isaac del Toro será embajador honorario en la Granfondo Nove Colli