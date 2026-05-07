Gira mundial del Temach promueve ‘manósfera’ y discurso contra las mujeres, advierten colectivos de nuevas masculinidades

El Temach asegura que le habla a hombres vulnerables y no está fundando ninguna secta CRÉDITO: (Instagram/@eltemach)

Más de 20 colectivos de nuevas masculinidades en México y Latinoamérica expresaron su rechazo a la gira mundial del influencer conocido como ‘El Temach’, llamada Solo Tour 2026, al advertir que promueve la manósfera y el discurso contra las mujeres y con ello, un retroceso en la igualdad de género.

En un comunicado conjunto, firmado principalmente por la Red de Masculinidades Críticas Latinoamérica, entre las cuales están 21 colectivos mexicanos, aclararon que el rechazo no “nace de un deseo de censura, sino de una responsabilidad ética de proteger los valores de igualdad, respeto y cooperación que como sociedad nos caracterizan”.

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“Desde la vocería Venezuela de la Red de Masculinidades Criticas Latinoamérica, rechazamos contundentemente la presentación del “Show” Solo Tour 2026 del ciudadano Luis Castilleja mejor conocido en redes sociales como TEMACH", indicó.

En el mismo documento, señalaron que el discurso que promueve el influencer representa un retroceso social por dos razones: que incita a la violencia psicológica y al retroceso en los derechos de la igualdad.

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Argumentó que respectó a la incitación a la violencia psicológica, consideran que ‘El Temach’ hace un llamado a que los hombres jóvenes usen técnicas de manipulación y control emocional en sus relaciones de pareja, trabajo y en su comunidad, lo cual “representa una forma clara de abuso y violencia machista”.

Sobre el retroceso en los derechos de igualdad, mencionaron que en un contexto donde a diario se lucha por erradicar la violencia machista, permitir espectáculos de personajes que deshumanizan a las mujeres y promueven conductas de dominación, es un retroceso en derechos humanos y apologia a delitos contra la integridad personal de niñas y mujeres.

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“Un personaje como el Temach que promueve un discurso misógino, especialmente dirigido a una población joven representa un verdadero desafío para la sociedad venezolana donde, según estadísticas del Monitor de Femicidios UTOPIX en el año 2025 se registraron en Venezuela 145 femicidios.

“En un contexto como este, promover la presentación de este tipo de personajes, es sencillamente inadmisible”, comentaron.

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En este sentido, enfatizaron que “el entretenimiento no puede estar por encima de la dignidad humana”, por lo que no se puede normalizar los discursos de odio, con los que se afirma que “el valor de hombre depende de la capacidad para someter o manipular a los demás, especialmente a las mujeres”.

Discursos machistas pueden generar agresiones contra mujeres y hombres

Advirtieron que discursos como el del Temach pueden convertirse en un detonante de radicalizacion, que lleve a algunos jóvenes a convertir el discurso de odio en ataques fisicos y otro tipo de agresiones, contra las mujeres o incluso contra hombres que consideren “inferiores”.

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Asimismo, alertó sobre el peligro de las cámaras de eco que estos eventos generan, que anulan el pensamiento critico y el dialogo empatico, para alimentar el resentimiento que se valida colectivamente y se transforma en una identidad grupal agresiva.

“No podemos permitir que el espacio publico y los entornos digitales se conviertan en una plataforma de odio y de validación para prejuicios que ya creíamos superados”, comentaron.

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En este sentido, hicieron un llamado a que los organizadores y patrocinadores del show del Temach, así como a las autoridades locales donde se realicen las presentaciones, “reflexionen sobre el impacto del discurso de odio en las nuevas generaciones”.

De igual forma, exhortaron a la comunidad en general a promover espacios de diálogo para hombres que se basen en la igualdad, empatía, la responsabilidad afectiva y la verdadera fortaleza emocional.

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