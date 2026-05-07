México

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

La actriz, que falleció el 13 de junio de 2019, es recordada por sus papeles en producciones como Salomé y Mundo de Fieras

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Retrato de Edith González, una mujer rubia de ojos claros, vestida con una bata satinada en tonos pastel, sentada en un sillón elegante en un ambiente sofisticado.
Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edith González protagoniza una de las trayectorias más controvertidas del mundo de las telenovelas mexicanas, marcada por señalamientos de compañeras como Niurka Marcos y Gaby Espino, quienes la acusan de malos tratos y abuso verbal durante grabaciones de clásicos de Televisa.

La actriz, que falleció el 13 de junio de 2019, es recordada por sus papeles en producciones como Salomé y Mundo de Fieras, donde diversas figuras del medio relatan experiencias negativas a su lado.

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Durante la filmación de Salomé, Niurka Marcos detalla insultos y desprecios públicos por parte de González, quien se refería a su origen cubano para menospreciarla frente al elenco y equipo de producción, de acuerdo con una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda.

Marcos narra que los abusos verbales eran cotidianos y el ambiente en el set se volvía hostil. Explica que González justificaba su comportamiento como parte de la formación actoral, convenciendo a la producción de la utilidad de este trato para enfrentar la industria.

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Niurka y Edith González (Foto: Especial)
La actriz, que falleció el 13 de junio de 2019, es recordada por sus papeles en producciones como Salomé y Mundo de Fieras (Foto: Especial)

Edith González respondió a los señalamientos y otros conflictos en set

Ante los señalamientos, Edith González solía responder con un “sin comentarios”. Al insistir la prensa, la actriz declara: “Creo que se vive solo una vez y si hay que hablar de alguien, mejor hacerlo bien. Eso es lo que pienso”.

La querida actriz no solo tuvo diferencias con Niurka Marcos. Gaby Espino también expone dificultades durante Mundo de Fieras, donde González interpretaba un rol antagónico. Espino relata que la protagonista manipulaba situaciones en el set, como cambios súbitos de vestuario y escenas incómodas, e incluso en una ocasión le propinó una cachetada real.

A pesar de estos episodios, hubo intentos de reconciliación en años posteriores. Edith González visitó a Espino en una obra de teatro, gesto que marcó una tregua entre ambas actrices, de acuerdo con la misma fuente. Los desencuentros y rivalidades en el entorno de las telenovelas mexicanas dejaron huella, pero también se registraron gestos de acercamiento.

La actriz enfrentó comentarios de otras figuras del espectáculo

El conflicto con sus compañeras no fue el único que trascendió. En 2010, el conductor Daniel Bisogno publica en X -antes Twitter-: “Letrero visto afuera de TV Azteca: ‘Se recibe cascajo’”, aludiendo al cambio de González de Televisa a TV Azteca, lo que provoca que la actriz decida dejar de hablarle. Este episodio suma otra arista en la compleja relación de González con la industria.

Gaby Espino. Instagram
Gaby Espino. Instagram

A pesar de los escándalos, González es recordada como una gran actriz

La carrera de Edith González inicia a los 15 años en “Los ricos también lloran”. Consigue papeles protagónicos en “Corazón Salvaje” y “Nunca te olvidaré”, consolidándose como figura central de la televisión. En la telenovela “Salomé” alcanza uno de sus mayores éxitos, misma donde se registran varios de los conflictos relatados.

A pesar de las polémicas, colegas y admiradores reconocen la calidad actoral de González y su legado en la pantalla chica. La actriz muere el 13 de junio de 2019 a causa de cáncer de ovario, tras una lucha de varios años. Su trayectoria deja una huella indeleble en la historia de las telenovelas, marcada por logros artísticos y relaciones complejas con otros talentos del medio.

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