Gustavo Adolfo Infante y Vicente Fernández Jr. protagonizaron acalorada discusión durante programa en vivo

En los últimos meses el periodista de espectáculos ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre Alfredo Adame, Joanna Vega-Biestro, Verónica Castro, Michelle Rubalcava, entre otros. (Foto: Getty Images // Foto Instagram: @vicentefdzjr9)

Una vez más Gustavo Adolfo Infante está envuelto en el escándalo por una fuerte discusión que protagonizó con Vicente Fernández Jr. durante una emisión en vivo de De Primera Mano. Y es que en un intento por aclarar los rumores que giran en torno a la herencia que dejó el Charro de Huentitán, tanto el periodista de espectáculos como el intérprete explotaron por dimes y diretes.

Tras golpiza, Alfredo Adame se sometió a una “limpia”: “Que las envidias y frustraciones se acaben” El polémico actor se vio involucrado en un altercado que derivó en múltiples fracturas faciales, por las cuales tuvo que someterse a una intervención quirúrgica VER NOTA

Fue el pasado lunes 07 de noviembre cuando la producción del programa estableció comunicación con Vicente Fernández Jr. para aclarar la información que hace unos días compartió Gustavo Adolfo Infante con su público respecto a la supuesta sucesión de un terreno que el cantante habría pasado a nombre de su madre, María del Refugio Abarca, como parte de las acciones que habría dejado estipuladas el intérprete de Acá entre nos en su testamento.

Vicente Fernández junto a su esposa y madre de sus tres hijos, María del Refugio Abarca. (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Sin profundizar en detalles, el novio de la Kim Kardashian Mexicana comentó que no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre qué se hace con la herencia que le dejó su padre y aseguró que desde su irreparable pérdida -el 12 de diciembre de 2021- tanto él como sus hermanos y su madre han procurado estar más unidos que nunca. Asimismo, se pronunció en contra de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, la bioserie no autorizada del Chente que lanzó Televisa Univision.

Qué dijo Michelle Rubalcava sobre el rumor de que un conductor de Venga la Alegría corrió a William Valdés El conductor del programa de espectáculos “Chismorreo” se solidarizó con el cubano, pues le recordó al público que supuestamente fue despedido de “Sale El Sol” por solicitud de Gustavo Adolfo Infante VER NOTA

“Muchos medios de comunicación se han creído las caricaturas que sacó la otra televisora, los tres hermanos estamos unidos con mi madre más que nunca”, comentó vía telefónica.

Gustavo Adolfo Infante reafirmó la información sobre la sucesión testamentaria y arremetió en contra de Vicente Jr. porque en una entrevista que dio para otro medio dijo que eran “chismes de pasillo” y carecía de credibilidad. Bajo este contexto recordó que ha desmentido al mayor de los hermanos Fernández en dos ocasiones.

Michelle Rubalcava de nuevo contra Gustavo Adolfo Infante: “La gente lo desprecia” El conductor de “Chismorreo” cuestionó la permanencia de Gustavo en Imagen Televisión, pese a las polémicas que ha enfrentado VER NOTA

“Una fue cuando Vicente Fernández, tú papá, me habló del hígado gay. Tú me dijiste que era un mentiroso y que lo había sacado de contexto y fue en vivo, entonces elegantemente te cerré la boca. Y la semana pasada presentando lo que tengo del notario donde estás cediendo las hectáreas, no me tienes que explicar, pero no estamos mintiendo”, puntualizó el periodista.

(Foto: Gettyimages)

Como era de esperarse su declaración retumbó en el Vicente, quien aseguró que el polémico comentario que en su momento hizo su padre fue sacado de contexto y recordó que se disculpó con la comunidad LGTB+ antes de morir: “Nosotros, como todos los artistas, tenemos un gran porcentaje de cariño de la familia gay”.

El titular del programa aseguró que en ese entonces defendió al Charro de Huentitán explicando las diferencias que existen en las concepciones de diferentes generaciones, pero: “Por otro lado, si cediste o te quitaron los terrenos o como haya sido tampoco es mi problema... yo creo que no tengo falta de credibilidad, agradezco que tomes la llamada para decir que no nos vas a explicar nada”.

Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González. (Foto: Instagram/@marianagp01)

Vicente Fernández Jr. no aguantó más y en tono sarcástico deseo que su entrevista dé para muchos programas. El periodista no se quedó callado y respondió: “Perdón, pero no tienes el mismo peso específico que tenía tu papá”.

Finalmente el primogénito del ícono de México colgó la llamada bastante enfurecido con todo lo que estaba pasando. Sin embargo, minutos después la producción del programa reestableció comunicación para que Gustavo Adolfo Infante le ofreciera una disculpa.

Nunca fue mi intención ni me deseo faltarle el respeto a alguien tan grande tan grande como tu papá, a alguien que generosamente me abrió las puertas del rancho “Los Tres Potrillos” y me dio infinidad de entrevistas. Creo que nunca había tenido la oportunidad de decírtelo y te lo digo el día de hoy, me dolió mucho porque se creyó que era yo pero nunca fui yo.

SEGUIR LEYENDO: