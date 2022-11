El video de Carlos Rivera que levantó sospechas sobre el posible embarazo de Cynthia Rodríguez

Se desconoce con exactitud cuántos años re relación tienen los ex académicos. (Captura YouyTube: CynthiaTV)

Desde que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron su matrimonio han estado en el ojo del huracán por rumores sobre su relación, su misteriosa boda que se habría llevado a cabo en España, su encuentro con el papa Francisco y la inesperada pausa laboral de la conductora. En medio de escándalos, el ganador de la tercera generación de La Academia levantó sospechas de embarazo, un sueño que busca junto a su esposa.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video tomando durante un reciente concierto que ofreció el intérprete de Recuérdame, 100 años y Que lo nuestro se quede nuestro. En el fragmento audiovisual aparece en el centro de un palenque luciendo su característico look negro integrado por un pantalón de vinipiel y una camisa satinada.

Cuando la conductora anunció su salida de "Venga la Alegría" estuvo envuelta en la polémica por esta fotografía editada que subió Kristal Silva. (Foto Instagram: @kristalsilva_)

Fue durante una pausa cuando el intérprete se acercó a una fan que lo estaba llamando constantemente. Sin pensarlo dos veces caminó hasta las gradas para recibir un regalo muy especial que desató sospechas del posible embarazo de Cynthia Rodríguez, pues se sabe que la pareja está buscando concebir su primogénito desde finales del 2021.

“Para tu bebé”, exclamó la mujer al momento en que extendió un mameluco azul que Carlos Rivera recibió con mucho cariño.

“Para tu bebé” le dice la señora. ¿Ósea que si están embarazados o no? 😍😍 Ya cuéntennos @cynthiaoficial @_CarlosRivera 🤭 pic.twitter.com/RVW7W5lVgr — #Jᴏɴᴀᴛʜᴀɴ 🫀🧜🏻‍♂️ (@jonynadamxs) November 2, 2022

En cuanto el video se viralizó en redes sociales muchos internautas comenzaron a especular sobre que posiblemente los enamorados ya se encuentren en la dulce espera de su primer hijo, sin embargo, hasta el momento no han confirmado o desmentido dicha información y posiblemente no lo hagan hasta que estén a punto de recibirlo, pues desde que comenzaron su romance han tratado de mantener toda su vida privada lejos de los reflectores.

No obstante, en diciembre de 2021 Cynthia Rodríguez reveló que tanto ella como su entonces novio ya estaban haciendo todo lo posible por concebir, de hecho, deseaban convertirse en padres este 2022, pero lamentablemente no lo han conseguido. Mientras tanto, se han enfocado en fortalecer su relación, pues la conductora abandonó el matutino de TV Azteca para trabajar en su familia y el cantante sigue presentándose en el país y Quién es la Máscara.

(Foto: Venga la Alegría)

Fue a principio del pasado mes de agosto cuando la ex alumna de la cuarta generación de La Academia se despidió de Venga la Alegría confirmando su matrimonio con Carlos Rivera. Fue durante una emisión donde Horacio Villalobos le preguntó directamente: “¿Te casaste?” y con una gran sonrisa en el rostro respondió que “Sí” desatando la euforia de los conductores.

Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas.

“Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, esta parte personal, mucho más privada y pues hay detalles que obviamente se van a quedar así, pero yo tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, en Venga la Alegría con el público que tanto me escribió que tanto amor me dio”, agregó.

En esa misma ocasión, protagonista de Educando a Nina enfrentó los rumores sobre su supuesto embarazo asegurando que para ese momento todavía no estaba esperando un bebé, pero sí esta en sus planes concebir lo antes posible.

“Todavía no. Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que nos ama, que me quieren tanto, y que se emocionan en cuanto ven que tengo un poquito abultada la panza, pero es panza normal, todavía no, fueron muchos tacos al pastor. Si es el plan como ustedes lo saben y esperamos que se nos cumpla este año”, dijo en el programa.

