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Sujeto acosa a menor de edad en tienda de Guadalajara

La agresión a la menor fue dentro de un comercio de la colonia San Elena de la Cruz

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acoso menor Guadalajara Jalisco
Acosan a menor en tienda de Guadalajara, Jalisco (especial)

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre habría cometido un acto de abuso en agravio de una menor dentro de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia San Elena de la Cruz, Guadalajara, el pasado 7 de mayo.

Tras difundirse el video en redes sociales, usuarios aseguraron haber identificado al presunto responsable y exigen a las autoridades que se esclarezca el caso y se determine su situación legal.

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En las imágenes, captadas aproximadamente a las 14 horas, se observa que la menor ingresa al establecimiento, selecciona algunos productos y se dirige a pagar. Mientras la encargada de la tienda atiende otras actividades, el sujeto —que también se encontraba en el local— le cede el paso a la menor, en ese instante el hombre habría aprovechado la distracción para realizar el tocamiento indebido.

La grabación muestra que, tras el hecho, la niña permanece inmóvil por algunos segundos y posteriormente rompe en llanto. El individuo abandona el lugar mientras la víctima sigue en el local, visiblemente afectada por la agresión.

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Vecinos y usuarios de plataformas digitales han compartido imágenes y datos sobre el sujeto, con la intención de que las autoridades de Guadalajara logren ubicarlo y procedan conforme a la ley.

Imágenes generan alerta y movilización en redes sociales

Las imágenes de cámara de seguridad capturan un incidente en el interior de una tienda en el municipio de Guadalajara. En las toma, un individuo vestido con camiseta azul y pantalones cortos se encuentra frente a una menor de edad. Posteriormente, este toca a la menor de manera indebida, después del hecho, la niña empieza a llorar. (Periodico de Izcalli/FB)

El video, que rápidamente se viralizó en distintas plataformas, provocó indignación entre los habitantes de la zona y usuarios de internet, quienes han solicitado mayor vigilancia y acciones concretas para evitar agresiones contra menores de edad.

En comentarios publicados en grupos vecinales y páginas informativas, varias personas aseguran reconocer al presunto agresor e incluso mencionan que frecuenta otros comercios de la colonia San Elena de la Cruz.

De acuerdo con la información difundida, la difusión del material audiovisual permitió identificar el rostro del sujeto, lo que podría facilitar su localización. Usuarios han instado a la Fiscalía del Estado de Jalisco y a la Policía Municipal a intervenir de inmediato.

Entre los mensajes destaca la exigencia: “Las autoridades deben actuar para evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo en la colonia”.

Autoridades buscan al responsable y piden colaboración ciudadana

Se espera que las autoridades de Jalisco den información sobre este caso de acoso de la menor
Se espera que las autoridades de Jalisco den información sobre este caso de acoso de la menor

La Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido, hasta el momento, una postura oficial sobre el avance de las investigaciones. Sin embargo, internautas han solicitado a quienes tengan información relevante sobre el caso que la proporcionen a las instancias correspondientes, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar la seguridad de la menor y de otras posibles víctimas.

Hasta el momento, la identidad del presunto agresor no ha sido revelada oficialmente y la menor recibe acompañamiento de sus familiares. Se espera que en las próximas horas, autoridades de Jalisco den a conocer avances en la investigación y confirmen si el señalado ya fue localizado o detenido.

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