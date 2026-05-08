México

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan

El regreso de Alex Ubago a México se convirtió en una celebración marcada por la nostalgia, los recuerdos y las canciones que acompañaron a toda una generación

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Alex Ubago celebró 25 años de carrera con un concierto ante un Metropólitan lleno en la Ciudad de México. Durante el show, Ubago recibió una bandera de México que colocó sobre sus hombros en señal de agradecimiento. El artista dedicó palabras de gratitud al público mexicano, al que calificó como esencial en su trayectoria. El bloque acústico permitió a Ubago conectar de forma íntima con sus seguidores, sólo con su guitarra. (Soledad Victoria / Infobae México)
Alex Ubago celebró 25 años de carrera con un concierto ante un Metropólitan lleno en la Ciudad de México. (Soledad Victoria / Infobae México)

La noche del miércoles 6 de mayo, el cantante español Alex Ubago ofreció un emotivo concierto en el Teatro Metropólitan como parte de la gira con la que conmemora los 25 años de "¿Qué pides tú?", el álbum que lo lanzó a la fama internacional y que consolidó una conexión especial con el público mexicano.

Durante poco más de dos horas, el artista recorrió los temas más emblemáticos de su carrera frente a un recinto que coreó de principio a fin canciones como “A gritos de esperanza”, “Aunque no te pueda ver”, “Dame tu aire” y “Sin miedo a nada”. La velada se convirtió en un viaje emocional hacia principios de los años 2000, una época en la que las letras melancólicas y honestas de Ubago se convirtieron en refugio para millones de personas.

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Desde los primeros minutos del concierto, el intérprete dejó claro que la Ciudad de México ocupa un lugar fundamental en su historia personal y artística.

Alex Ubago celebró 25 años de carrera con un concierto ante un Metropólitan lleno en la Ciudad de México. Durante el show, Ubago recibió una bandera de México que colocó sobre sus hombros en señal de agradecimiento. El artista dedicó palabras de gratitud al público mexicano, al que calificó como esencial en su trayectoria. El bloque acústico permitió a Ubago conectar de forma íntima con sus seguidores, sólo con su guitarra. (Soledad Victoria / Infobae México)
(Soledad Victoria / Infobae México)

Les doy las gracias de todo corazón porque si no fuera por a ustedes, éste sueño no hubiera durado tanto, gracias a ustedes, que han hecho suyas mis canciones, dándoles vida en sus recuerdos, en sus historias de amor, de desamor, de esperanza, por eso siguen vivas hoy.”, expresó ante sus fans.

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Una noche íntima entre recuerdos, confesiones y clásicos del pop

A lo largo del concierto, Ubago alternó momentos de energía colectiva con instantes profundamente románticos. Entre canción y canción compartió anécdotas sobre el origen de varios de sus éxitos, recordando historias de amor, desamor y vulnerabilidad que inspiraron las composiciones que hoy en día son clásicos del pop en español.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el cantante dejó temporalmente a la banda para ofrecer un segmento acústico en solitario, acompañado únicamente de su guitarra. Bajo una iluminación tenue y en medio de un silencio absoluto por parte del público, Ubago interpretó algunos de sus temas más personales, generando uno de los pasajes más emotivos de la noche.

Alex Ubago celebró 25 años de carrera con un concierto ante un Metropólitan lleno en la Ciudad de México. Durante el show, Ubago recibió una bandera de México que colocó sobre sus hombros en señal de agradecimiento. El artista dedicó palabras de gratitud al público mexicano, al que calificó como esencial en su trayectoria. El bloque acústico permitió a Ubago conectar de forma íntima con sus seguidores, sólo con su guitarra. (Soledad Victoria / Infobae México)
Durante el show, Ubago recibió una bandera de México que colocó sobre sus hombros en señal de agradecimiento. (Soledad Victoria / Infobae México)

La conexión con sus seguidores alcanzó otro punto culminante cuando un asistente lanzó una bandera de México al escenario. El cantante la tomó sonriente, la abrazó y se la colocó sobre los hombros mientras el público respondía con una ovación que inundó el recinto. Agradecido en distintas ocasiones por la fidelidad de sus fans mexicanos, el artista reconoció que muchas de las etapas más importantes de su trayectoria han estado ligadas al cariño recibido en el país.

Un recorrido por “¿Qué pides tú?” y los éxitos que marcaron generaciones

El concierto estuvo construido como un homenaje al disco debut publicado en 2001, aquel álbum que vendió más de un millón y medio de copias y convirtió a Alex Ubago en una de las voces más representativas del pop melódico en español. Sin embargo, la noche también incluyó canciones de producciones posteriores como Fantasía o realidad, Aviones de cristal y Calle ilusión, reafirmando la permanencia de su repertorio a lo largo de más de dos décadas.

Con una producción sobria pero emocionalmente poderosa, acompañado de una banda de músicos que reforzó el carácter íntimo de cada interpretación, el cantante español ofreció un espectáculo construido desde la cercanía y la honestidad que siempre han caracterizado su música.

La presentación en el Teatro Metropólitan formó parte de la gira que Alex Ubago realiza por distintas ciudades de México durante mayo de 2026, con fechas en Pachuca, Puebla, Tijuana, Mérida, Monterrey, Querétaro y Guadalajara.

Setlist del concierto en el Teatro Metropólitan

Alex Ubago celebró 25 años de carrera con un concierto ante un Metropólitan lleno en la Ciudad de México. Durante el show, Ubago recibió una bandera de México que colocó sobre sus hombros en señal de agradecimiento. El artista dedicó palabras de gratitud al público mexicano, al que calificó como esencial en su trayectoria. El bloque acústico permitió a Ubago conectar de forma íntima con sus seguidores, sólo con su guitarra. (Soledad Victoria / Infobae México)
El bloque acústico permitió a Ubago conectar de forma íntima con sus seguidores, sólo con su guitarra. (Soledad Victoria / Infobae México)
  • Cuanto antes
  • Hay que ver
  • Ahora que no estás
  • Viajar contigo
  • Me arrepiento
  • Dime si no es amor
  • Amarrado a ti
  • Vuelves a pensar
  • Estar contigo
  • ¿Sabes?
  • Fantasía o realidad
  • No te rindas
  • Sigo aquí
  • Aunque no te pueda ver
  • Dame tu aire
  • ¿Qué pides tú?
  • Por esta ciudad
  • Temblando
  • Siempre en mi mente
  • Ella vive en mí
  • A gritos de esperanza
  • Sin miedo a nada

Con esta gira aniversario, Alex Ubago no sólo celebra el legado de ¿Qué pides tú?, sino también el vínculo emocional que ha construido durante 25 años con un público que sigue encontrando en sus canciones un espacio para recordar, sanar y volver a sentir.

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