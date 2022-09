Juan Osorio se lanzó directo contra la nueva bioserie de Vicente Fernández

Juan Osorio señaló que hubo errores en "El Rey" que provocaron que no le gustara la serie (Fotos: Cuartoscuro//Netflix)

Juan Osorio, quien produjo la serie no autorizada de Vicente Fernández, confesó que el melodrama que recientemente lanzó Netflix y Caracol Televisión, El Rey, no le gustó, pues no es la mejor de las producciones, a su consideración.

El pasado 14 de septiembre se estrenó la serie El Rey: Vicente Fernández, producida por la empresa colombiana Caracol Televisión y lanzada a nivel internacional con Netflix, y ha recibido distintos comentarios, a los que se sumó Juan Osorio, quien produjo también una bioserie sobre el Charro de Huentitán, pero sin el consentimiento de la familia y basada en la biografía no autorizada de Chente escrita por Olga Wornat.

En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el productor fue cuestionado acerca de lo que piensa de la competencia de su proyecto, a lo que señaló que, desde su punto de vista, los colombianos no pueden narrar una historia mexicana, y esto habría sido plasmado en El Rey.

“Soy político, soy respetuoso, pero también soy realista y estoy muy contento de que nuestros compatriotas colombianos no pueden narrar una historia mexicana, o sea, la verdad deja mucho qué desear, y lo digo con todo el respeto”

"El Rey", protagonizada por Jaime Camil, fue hecha con las anécdotas de Vicente Fernández, algo que fue criticado por algunas personas (Foto: Caracol Televisión)

Agregó que, en su opinión, existen tres puntos que no estuvieron bien ejecutados, mismos que le hacen pensar que no es una producción hecha por mexicanos. También mencionó que esta serie tuvo que haber sido de la altura de Vicente Fernández, algo que no se habría logrado.

“Yo te tengo que decir, con todo respeto, tres puntos claves: ni está cuidado el vestuario, la fotografía no es bonita, no supieron dirigir y pues no les creo que sea una serie mexicana. (Tuvo que ser) Un gran homenaje para un gran personaje, un gran Vicente Fernández”

Según afirmó el productor, a la serie que hizo él, El último rey, le fue tan bien que inclusive fue vista en España, lugar en donde Emilio Osorio, su hijo y quien interpretó a Alejandro Fernández en el proyecto, tendrá un concierto próximamente.

Pese a las diferentes críticas que ha recibido El Rey, protagonizada por Jaime Camil, se mantuvo entre las series más vistas en México y Estados Unidos dentro de Netflix durante su semana de estreno.

Por otra parte, el conflicto legal de la familia Fernández contra Televisa por la producción de El último rey sigue en pie, así lo dieron a conocer en las redes sociales del fallecido cantante:

“Ningún procedimiento está terminado, ni mucho menos (...) En forma alguna quedará impune la conducta de Televisa por reñir con los valores de la familia Fernández, pero sobre todo violar el marco legal”, se lee en el comunicado difundido.

Y es que desde que murió el Charro de Huentitán el pasado 12 de diciembre, Televisa dio a conocer que produciría una serie sobre el cantante, la cual estaba basada en el libro de Olga Wornat en el que se relatan sus mejores y peores momentos, tocando temas que la familia prefiere no exponer, como las infidelidades de Chente.

Tanto por lo que se muestra en la trama, como el hecho de que no se tiene los derechos necesarios para su producción y distribución, los Fernández iniciaron una batalla legal contra la televisora de San Ángel.

Además, se convirtió en competencia de El Rey, la serie que cuenta la vida del intérprete de Volver, volver, pero desde sus propias anécdotas.

