Aracely Arámbula defendió a Danna Paola ante críticas sobre su físico: “Me siento la mamá artística”

Actualmente la segunda temporada de "La Doña" se encuentra disponible por Telemundo Internacional en punto de las 09:00 pm hora de México. (Foto Instagram: @dannapaola // Foto:cuartoscuro)

En los últimos años Danna Paola ha sido duramente criticada por su apariencia física, pues desde que estelarizó las primeras temporadas de Élite algunos usuarios de redes sociales abrieron un debate sobre si estaba “gordita” o “demasiado delgada”. Aunque la actriz ha procurado hacer caso omiso a las opiniones negativas que no tienen ninguna relación con su carrera artística, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra, pero el hate continúa.

Belinda confesó que le gustaría cantar con Danna Paola: “La admiro demasiado” Desde años atrás se ha rumorado que las cantantes no mantienen una buena relación, esto debido a que sus carreras están en constante competencia VER NOTA

Ante esta situación artistas como Romina Marcos e Isabel Lascuráin han saltado en su defensa. Ahora, una reconocida actriz con quien tuvo la oportunidad de trabajar en La Doña se posicionó en contra de las críticas que reciben las figuras públicas por su apariencia -en especial las mueres-, la defendió y le mandó un contundente mensaje como muestra de apoyo.

La actriz recientemente pospuso su gira "XT4S1S" porque su parte de su equipo no entregó a tiempo el escenario. (Foto instagram: @dannapaola)

Fue durante una entrevista exclusiva con Infobae México donde Aracely Arámbula comentó que tuvo la oportunidad de ver crecer a Danna Paola, desde que era una niña hasta la actualidad, por lo que de cierta manera se siente como su “madre artística”, pues no solo compartieron créditos como mamá e hija en dicha telenovela de 2016, también le dio varios consejos.

Belinda quiere ser la protagonista de tres telenovelas que fueron éxitos de Televisa La artista española confesó que próximamente trabajará en su propia bioserie y confesó que está emocionada por participar en los 2000′s Pop Tour VER NOTA

“Mi Dannita es una niña super talentosa, muy amorosa, muy bella persona y, además, a mí me parece que ella es bellísima. Me ha encantado ver esa transformación desde niña, que de niña era preciosa con esos ojotes y pestañones; verla también muy chiquita cuando me tocó en la primera temporada de La Doña, que ella tenía 20 añitos, platicábamos y le daba consejos”, declaró.

La actriz regresó a las telenovelas tras su escandalosa separación de Luis Miguel. (Foto: @aracelyarambula)

Yo me siento muy orgullosa de ella como mamá y conozco muy bien a su mamá, entonces realmente me siento la mamá artística y me encanta, comparto muchos sus éxitos.

Fue bajo este contexto que, sin arremeter directamente en contra de quienes critican la belleza ajena, recomendó que la protagonista de telenovelas infantiles como ¡Vivan los niños! y Atrévete a soñar no preste atención a las críticas negativas en se enfoque en las positivas, pues son estas las que la harán crecer como artista.

Antes de posponer su gira, Danna Paola compartió que estaba enfrentando una fuerte crisis de ansiedad. (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Ella tiene que ver todo lo positivo. Las críticas ayudan a crecer, a mejorar, pero en realidad el físico cambia todos los días y todo el tiempo podemos estar en constante cambio, lo importante es estar bien del corazón”, dijo.

Danna Paola rompió en llanto al posponer su gira “XT4515″ La cantante informó que el concierto del 4 de noviembre, con el que iniciaría su gira, tuvo que ser pospuesto a causa de los proveedores VER NOTA

Asimismo, le pidió dejar de lado las críticas para que pueda enfocarse en los triunfos que ha alcanzado en los últimos meses, pues tras su participación estelar en la serie española de Netflix decidió regresar a la música con grandes éxitos como Oye Pablo, Mala Fama y XT4S1S. De hecho, lamentablemente tuvo que posponer su gira debido a que parte de su equipo incumplió con la entrega de su escenario.

Que disfrute, que viva la vida porque la vida es demasiado corta, que no haga caso a oídos y críticas que no tienen sentido, que sea muy feliz. Hay que disfrutar la vida porque se pasa muy rápido.

Por otro lado, La Chule dejó entrever que cuando colaboraron en La Doña forjaron una fuerte amistad que perdura hasta la actualidad. De hecho, durante ese tiempo notó que la joven de 27 años sentía una gran pasión por la música, por lo que le pidió seguir sus sueños.

Aracely Arámbula cumplió 47 años el pasado 06 de marzo. (IG: aracelyarambula)

“Siempre le dije: ‘No dejes la música, que la música es parte de ti’, también la actuación, obviamente, es una artista muy completa y es una niña que nació con estrella, con un gran talento”, comentó.

Aracely Arámbula regresó a Telemundo Internacional el pasado 01 de noviembre con la segunda temporada de La Doña en punto de las 21:00 horas centro de México.

SEGUIR LEYENDO: