Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Ángel Alexis "N" es conocido bajo los alias de "El Pariente" o "el Vaquero". Crédito: FGEBC

La Fiscalía General del Estado de Baja California detuvo a un sujeto identificado como Ángel Alexis “N”, alias “El Pariente” o “El Vaquero”, señalado por su probable responsabilidad en el homicidio calificado con alevosía y ventaja del policía Silvano Méndez Aguilar.

El agente, asesinado el pasado 12 de abril en la colonia Guaycura de Tijuana, era efectivo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

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Según información de la fiscalía estatal, “El Pariente” fue localizado y detenido en la colonia Chapultepec Alamar tras labores de investigación en gabinete y campo.

La captura fue coordinada por la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la fiscalía a cargo de la doctora María Elena Andrade Ramírez.

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En un operativo estratégico, elementos de la AEI capturaron a “El Pariente”, objetivo prioritario. Crédito: FGE Baja California

Además del homicidio calificado, Ángel Alexis “N” enfrentaría cargos por homicidio calificado en grado de tentativa, en relación con una mujer de aproximadamente 52 años que resultó herida durante el mismo ataque y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los reportes periodísticos señalaron que fueron dos los atacantes, por lo que quedaría una captura pendiente con relación al caso.

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Dos hombres dispararon contra el policía frente a un establecimiento

Reportes previos de este medio señalan que el ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas del 12 de abril en la calle Comondú, dentro de la colonia Guaycura, en Tijuana.

Presuntamente dos hombres abrieron fuego contra Méndez Aguilar cuando el uniformado se encontraba junto a una mujer afuera de un establecimiento.

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Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar.

Versiones periodísticas indican que Méndez se encontraba en su día de descanso al momento de perder la vida.

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Silvano Méndez Aguilar fue asesinado (SSCBC)

La víctima se desempeñaba como efectivo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. El ataque fue directo y dejó al policía sin vida en el sitio, mientras que la mujer que lo acompañaba quedó herida y tuvo que ser atendida de urgencia.

Autoridades condenaron el ataque y expresaron condolencias a familiares del agente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California condenó el ataque tras el homicidio y calificó de cobarde la agresión en contra de Méndez Aguilar.

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Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal también se pronunció al respecto a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Ambas instituciones coincidieron en señalar el ataque como un acto directo en contra de un elemento de seguridad en activo.

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La detención se logró tras labores de investigación en gabinete y campo

La fiscalía de Baja California confirmó que la Agencia Estatal de Investigación capturó este 8 de mayo a “El Pariente” tras diligencias tanto en gabinete como en campo para dar con el paradero del imputado.

El trabajo de inteligencia permitió localizar a Ángel Alexis “N” en la colonia Chapultepec Alamar del mismo municipio donde presuntamente realizó el crimen.

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Fue detenido sin que se reportaran incidentes adicionales.