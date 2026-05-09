Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Motivado y agradecido, Guillermo Ochoa se incorpora anticipadamente a la concentración, dispuesto a pelear por la titularidad en el arco nacional en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Guillermo Ochoa ya se encuentra en México y se muestra listo para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana, en el que podría ser el último gran reto de su carrera profesional.

El histórico guardameta, de 40 años, será el primer futbolista de la legión extranjera en reportar en el Centro de Alto Rendimiento, previo al Mundial 2026.

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El veterano portero llegó antes para cumplir compromisos comerciales y familiares antes de integrarse oficialmente con el combinado nacional el 11 de mayo. REUTERS/Alberto Lingria

Su llegada se produce en un momento clave, con la competencia por el arco tricolor en su punto más alto tras la lesión de Luis Ángel Malagón. Ochoa, quien aspira a disputar su sexto Mundial, se mostró motivado y agradecido por la oportunidad de seguir sumando en el Tricolor.

El regreso anticipado de Memo

Antes de reportar oficialmente con el equipo el lunes 11 de mayo, el portero mexicano aprovechó su arribo al país para cumplir compromisos comerciales y convivir con aficionados.

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Guillermo Ochoa será el primer militante en el extranjero en sumarse a la concentración nacional.

Su reporte anticipado es una muestra de su disposición y compromiso con el equipo.

El veterano buscará convencer a Javier Aguirre para incluirlo en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

La experiencia y el compromiso de Guillermo Ochoa serán clave para ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. REUTERS/Raquel Cunha

La competencia interna por el puesto de arquero se intensifica, y Ochoa sabe que cada entrenamiento será clave en su intento por asegurar un lugar en la convocatoria definitiva.

Ilusión y experiencia rumbo al sexto Mundial

Durante su encuentro con la prensa, Ochoa dejó claro que esta etapa es especial: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”, afirmó, resaltando que mantenerse en el máximo nivel ha sido un reto personal que enfrenta con ilusión y profesionalismo.

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Ochoa señaló que cada ciclo mundialista ha sido diferente y valioso para su carrera.

Reconoció que el proceso no ha sido sencillo , pero valora la oportunidad de competir al más alto nivel.

Destacó la importancia de aportar dentro y fuera de la cancha, guiando a los más jóvenes del plantel.

Ochoa afirmó que cada ciclo mundialista le ha aportado retos únicos, y valora la oportunidad de competir al máximo nivel una vez más. REUTERS/Marko Djurica

De esta manera, la posibilidad de alcanzar una marca histórica lo impulsa a seguir trabajando y a disfrutar cada momento con el Tricolor.

Compromiso fuera de la cancha: ejemplo y legado

Más allá de su papel en la cancha, Ochoa habló sobre el valor de cada ciclo mundialista: “Con mucha ilusión de poder estar en un siguiente mundial... el camino para llegar no ha sido sencillo.”

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El portero considera fundamental ser un ejemplo dentro y fuera del campo .

Señaló que los valores aprendidos en casa han marcado su trayectoria y su manera de enfrentar los retos.

Ochoa desea que su legado inspire a los jóvenes a luchar por sus sueños y a mantener la humildad como bandera.

Más allá de la cancha, Guillermo Ochoa recalcó la importancia de proyectar valores y ser referente para los jóvenes del futbol mexicano. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El guardameta concluyó su encuentro subrayando que el futbol trasciende lo deportivo y que peleará alcanzar una marca histórica, igualando a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo.