Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Las Águilas rescataron un valioso 3-3 ante los universitarios en el Estadio Banorte, desatando debates fuera de la cancha rumbo a la vuelta en el Olímpico Universitario. (Foto: Katie Stratman-Imagn Images)

El empate 3-3 entre América y Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 no sólo dejó un marcador vibrante, también desató una polémica que encendió el Clásico Capitalino.

El capitán azulcrema, Henry Martín, criticó duramente la protesta universitaria por la “supuesta alineación indebida”, calificándola como un intento de ganar fuera de la cancha.

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Martín hizo un llamado a que el Clásico Capitalino se dispute con juego limpio y sin polémicas externas. (X/ @ClubAmerica)

La declaración del delantero yucateco se convirtió en un mensaje de orgullo americanista y en un recado directo a su rival, reforzando la tensión de cara al partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Crítica a la protesta de Pumas

Henry Martín no se guardó nada al referirse a la queja universitaria. Para él, la salida de Sebastián Cáceres fue un tema médico que no debía convertirse en un recurso administrativo: “Sorprende que metas una queja por eso e intentar ganar el partido por medios extraños”.

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Señaló que América no obtuvo ninguna ventaja de la situación y que la prioridad fue atender la salud de su compañero.

Recalcó que las decisiones se tomaron en cuestión de segundos y que es difícil tener control absoluto en un momento tan delicado.

Henry Martín cuestionó la protesta de Pumas por supuesta alineación indebida, alegando que se trató de un mero tema médico en atención a su compañero Sebastián Cáceres.(REUTERS/Henry Romero)

Así, el capitán azulcrema convirtió la polémica en un discurso de ética deportiva: “No lo compartimos definitivamente, porque nosotros jugamos y nos matamos en la cancha para obtener un resultado y eso para mí es lo que vale”.

Orgullo americanista y presión asumida

El delantero también habló sobre el entorno que rodea a las Águilas, recordando que el club está acostumbrado a crecerse en momentos de tensión: “América siempre está bajo presión, sea partido de torneo regular o sea partido de liguilla. Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones”.

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Martín destacó que el equipo se motiva más cuando enfrenta polémicas o críticas externas y subrayó que la visita de Emilio Azcárraga a Coapa fue un gesto de respaldo y motivación extra para el plantel.

Martín defendió la ética deportiva al asegurar que los partidos deben ganarse en la cancha y no a través de recursos administrativos. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, transformó la controversia en combustible emocional para reforzar la identidad del América y preparar al grupo para el duelo definitivo.

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Llamado al juego limpio en Ciudad Universitaria

Finalmente, el capitán americanista envió un mensaje conciliador, pidiendo que la vuelta se juegue sin polémicas externas: “Esperamos que el partido de vuelta sea lo más fino posible de ambas partes y por supuesto en la cuestión arbitral.”

Reiteró que lo que realmente vale es el esfuerzo dentro del campo y que la rivalidad debe resolverse con futbol.

Reconoció que el Clásico Capitalino es un duelo de orgullo, tanto para la afición como para los jugadores.

El más reciente Clásico Capitalino disputado en el Olímpico Universitario se lo llevaron los auriazules con un gol de Robert Morales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con este cierre, Henry dejó claro que las Águilas buscarán avanzar a semifinales con entrega total y juego limpio, elevando la expectativa para un partido que promete ser histórico.

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