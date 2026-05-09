Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

El empate 3-3 entre América y Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 no sólo dejó un marcador vibrante, también desató una polémica que encendió el Clásico Capitalino.
El capitán azulcrema, Henry Martín, criticó duramente la protesta universitaria por la “supuesta alineación indebida”, calificándola como un intento de ganar fuera de la cancha.
PUBLICIDAD
La declaración del delantero yucateco se convirtió en un mensaje de orgullo americanista y en un recado directo a su rival, reforzando la tensión de cara al partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.
Crítica a la protesta de Pumas
Henry Martín no se guardó nada al referirse a la queja universitaria. Para él, la salida de Sebastián Cáceres fue un tema médico que no debía convertirse en un recurso administrativo: “Sorprende que metas una queja por eso e intentar ganar el partido por medios extraños”.
PUBLICIDAD
- Señaló que América no obtuvo ninguna ventaja de la situación y que la prioridad fue atender la salud de su compañero.
- Recalcó que las decisiones se tomaron en cuestión de segundos y que es difícil tener control absoluto en un momento tan delicado.
Así, el capitán azulcrema convirtió la polémica en un discurso de ética deportiva: “No lo compartimos definitivamente, porque nosotros jugamos y nos matamos en la cancha para obtener un resultado y eso para mí es lo que vale”.
Orgullo americanista y presión asumida
El delantero también habló sobre el entorno que rodea a las Águilas, recordando que el club está acostumbrado a crecerse en momentos de tensión: “América siempre está bajo presión, sea partido de torneo regular o sea partido de liguilla. Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones”.
PUBLICIDAD
Martín destacó que el equipo se motiva más cuando enfrenta polémicas o críticas externas y subrayó que la visita de Emilio Azcárraga a Coapa fue un gesto de respaldo y motivación extra para el plantel.
De esta manera, transformó la controversia en combustible emocional para reforzar la identidad del América y preparar al grupo para el duelo definitivo.
PUBLICIDAD
Llamado al juego limpio en Ciudad Universitaria
Finalmente, el capitán americanista envió un mensaje conciliador, pidiendo que la vuelta se juegue sin polémicas externas: “Esperamos que el partido de vuelta sea lo más fino posible de ambas partes y por supuesto en la cuestión arbitral.”
- Reiteró que lo que realmente vale es el esfuerzo dentro del campo y que la rivalidad debe resolverse con futbol.
- Reconoció que el Clásico Capitalino es un duelo de orgullo, tanto para la afición como para los jugadores.
Con este cierre, Henry dejó claro que las Águilas buscarán avanzar a semifinales con entrega total y juego limpio, elevando la expectativa para un partido que promete ser histórico.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD