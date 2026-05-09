Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

La propia banda confirmó así a Claudia Sheinbaum su regreso a México en 2027 (x/@Claudiashein)

A través de un video publicado en sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el regreso de BTS para 2027.

En el clip, los siete integrantes del grupo surcoreano de k-pop aceptaron la propuesta tras una invitación directa de la mandataria.

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La respuesta afirmativa de la banda ocurrió durante la visita de BTS al balcón de Palacio Nacional, donde alrededor de 50,000 personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para saludarlos.

Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de BTS al país para el próximo año.

Más detalles del concierto de BTS en 2027

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que la agrupación no había considerado inicialmente una nueva visita a México: “Regresan ahora a México en el 27. La otra parte, pues ya vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero todavía no es una realidad”, declaró la presidenta.

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Sobre la posibilidad de que BTS se presentara gratuitamente en el Zócalo capitalino, Sheinbaum aclaró que dependía de las decisiones de los productores: “No sabemos todavía, depende mucho de sus productores y todo”.

La presidenta subrayó que “en la medida en que se pueda hacer, se harán conciertos populares y gratuitos”.

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