México

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

EEUU agregó dos nuevos alias a la lista SDN del complejo turístico sancionado desde febrero de 2026 por sus vínculos con cártel jalisciense y sus esquemas de fraude

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CJNG expansión a nivel mundial
EL sitio de tiempos compartidos estaría ligado el CJNG. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó este 8 de mayo de 2026 que Kovay Gardens, el complejo turístico de tiempo compartido ubicado en Nayarit y sancionado por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera ahora bajo dos nuevos nombres.

La OFAC actualizó el registro del complejo en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para incorporar los alias Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, bajo los que opera actualmente.

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Red de fraude tiempos compartidos CJNG sancionada por EEUU
Fotografías del sitio. Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Según investigaciones de EEUU, entre 2019 y 2023 el esquema de fraude orquestado desde este complejo ubicado en La Cruz de Huanacaxtle dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares reportadas por aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses.

Solo en 2024, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió cerca de 900 denuncias vinculadas a estafas de tiempo compartido en México, con pérdidas que superaron los 50 millones de dólares.

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Así se promovía Kovay Gardens en YouTube. (Capturas de pantalla)
Así se promovía Kovay Gardens en YouTube. (Capturas de pantalla)

El esquema funcionaba en dos etapas: primero, el complejo contactaba a posibles compradores, los atraía a presentaciones y les vendía tiempo compartido con promesas falsas. Después, compartía los datos de sus clientes con callcenters del CJNG, que los volvían a contactar haciéndose pasar por agentes o abogados para cobrarles tarifas e impuestos inexistentes.

Kovay Gardens fue sancionado en febrero por operar un fraude integrado verticalmente para el CJNG

El 19 de febrero de 2026, la OFAC designó a Kovay Gardens bajo la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, por actuar en nombre del CJNG.

En esa misma acción se sancionó a cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas a la red, la mayoría con sede en Puerto Vallarta y sus alrededores.

Red de fraude de tiempo compartido del CJNG en Jalisco y Nayarit sancionada por EEUU
Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

El complejo, fundado hace más de 20 años por Carlos Humberto Rivera Miramontes con el nombre original Vallarta Gardens, utilizaba tácticas como llamadas automáticas y presentaciones con promesas falsas de ingresos por renta de semanas no utilizadas.

Tras captar a las víctimas, Kovay Gardens compartía su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG, que ejecutaban fraudes de reventa, realquiler y revictimización.

El CJNG controló las operaciones de fraude en Nayarit

Según datos de EEUU, las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit estaban bajo el control de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, comandante regional del CJNG.

Según los reportes, sus lugartenientes Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin”, recaudaban pagos de los centros de llamadas fraudulentos vinculados a Kovay Gardens.

“El Jardinero” fue detenido en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina en Nayarit el pasado 27 de abril e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

En el esquema criminal, presuntamente “Tolin” mantenía vínculos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG, quien murió durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.

Además, se presume que subordinados de alias “Tagayas” como Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez operaban directamente los centros de llamadas fraudulentos.

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