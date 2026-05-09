Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

El técnico generó diversas reacciones a unas horas del encuentro. REUTERS/Henry Romero

La eliminatoria entre Pumas y América en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su encuentro de vuelta con ambos equipos envueltos en alta expectativa y presión.

El partido de ida, disputado el domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, concluyó con un empate 3-3, dejando abierta la serie.

PUBLICIDAD

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, necesita mantener el empate global para asegurar su pase a semifinales, mientras que América está obligado a ganar la serie.

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino

En la antesala del encuentro decisivo entre Pumas y América, la desaparición de la cuenta de Instagram de Efraín Juárez generó sorpresa entre aficionados y medios.

PUBLICIDAD

La cuenta coach.efrainjuarez, utilizada habitualmente por el entrenador para comunicarse y alentar a los seguidores auriazules, quedó inactiva a pocas horas del partido.

Al intentar acceder, solo aparece la leyenda “Usuario no encontrado” y un perfil en blanco.

PUBLICIDAD

La acción, realizada sin previo aviso ni explicación oficial, alimentó especulaciones sobre posibles mensajes hacia la directiva de Pumas o una señal de descontento en el entorno del club.

Otros reportes sugieren que el técnico podría estar inconforme con decisiones recientes de la directiva.

PUBLICIDAD

En tanto, en las cuentas de X y Facebook del entrenador no se observan actividades relacionadas con Pumas desde su llegada al equipo.

Efraín Juárez no ha dado algún motivo en específico sobre su desaparición en redes.REUTERS/Henry Romero

¿Se trató de un hackeo?

El motivo detrás de la desaparición de la cuenta de Instagram de Efraín Juárez no ha sido aclarado oficialmente por el entrenador ni por el club.

PUBLICIDAD

Una versión difundida en medios deportivos indica que la cuenta fue hackeada.

Esta hipótesis ha circulado junto con especulaciones sobre posibles desacuerdos internos, pero hasta el momento no se ha publicado una declaración formal que confirme alguna de estas versiones.

PUBLICIDAD

¿Cuándo juega Pumas vs América?

El encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Pumas y América se disputará el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, será transmitido por TUDN y TV Azteca.

El empate a tres goles en el partido de ida obliga a Pumas a mantener el resultado global para avanzar, mientras que América necesita una victoria para seguir en la competencia.

PUBLICIDAD

La expectativa es alta, ya que el equipo dirigido por Efraín Juárez llega como líder general y con la presión de responder en casa; la afición universitaria y los seguidores azulcremas aguardan un clásico capitalino de alto voltaje con el pase a semifinales en juego.

La eliminación de la cuenta de Instagram de Efraín Juárez se suma a las tensiones previas al clásico capitalino, en un contexto donde cada detalle puede influir en el ánimo de un equipo que disputa su permanencia en la Liguilla.

PUBLICIDAD

El desenlace de la serie y la eventual explicación del técnico sobre el cierre de sus redes sociales continúan generando atención en el entorno del futbol mexicano.