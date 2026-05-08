Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

La droga estaba oculta en las supuestas compactadoras, al interior de un contenedor. Crédito: Marina

Personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Secretaría de Marina y elementos de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco paquetes con una sustancia granulada cristalina de color blanco con características similares a la metanfetamina, ocultos dentro de un contenedor que los declaraba como compactadoras de cartón.

Según la información oficial, la sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, quedando pendiente la determinación del peso.

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El contenedor fue detectado durante una inspección de rutina en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, a cargo de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina.

La droga fue puesta a disposición de la FGR por parte de la Marina. Crédito: Marina

El cargamento, localizado al interior de un contenedor naval, viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur con destino a Nueva Zelanda.

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Hasta el momento no se ha vinculado el cargamento ilícito con algún cártel que opere en la zona.

La droga viajaba declarada como compactadoras de cartón

Según reportes de autoridades, la detección ocurrió en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia, inspección y control que la Secretaría de Marina realiza en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El objetivo de esas acciones es prevenir el trasiego de sustancias ilícitas en los recintos portuarios del país.

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La droga se encontraba escondida y protegida por placas de metal. Crédito: Marina

La UNAPROP y la Aduana de Manzanillo actuaron de forma conjunta durante la inspección al contenedor. Fue en ese procedimiento donde se identificaron los cinco bultos con la sustancia de apariencia cristalina, cuyas características corresponden a la metanfetamina.

La FGR recibió la sustancia; el peso ministerial está pendiente de determinar

Una vez asegurados los paquetes, la Marina los puso a disposición de la Fiscalía General de la República.

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Las autoridades no informaron sobre detenidos en relación con el cargamento. El peso oficial de la sustancia quedó pendiente de ser determinado por las autoridades ministeriales competentes.

La droga tenía un recubrimiento de aparente papel aluminio y posteriormente una carcasa de metal. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones reafirman su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con el combate a la delincuencia organizada, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

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Manzanillo, escenario recurrente de operativos contra el narcotráfico

En febrero de 2026, la Secretaría de Marina interceptó en Manzanillo un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína. En el operativo fueron detenidas tres personas, que posteriormente fueron vinculadas a proceso por transporte de clorhidrato de cocaína con agravante de pandilla.

(X @OHarfuch)

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que en las semanas previas a ese decomiso las operaciones marítimas habían permitido asegurar cerca de 10 toneladas de cocaína en total.

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El puerto de Manzanillo se ha consolidado como uno de los principales puntos de vigilancia de la Armada de México frente al trasiego de drogas hacia el extranjero.

Algunas operaciones en la zona se realizan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y, en algunos casos, con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South).

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El aseguramiento de los cinco bultos con metanfetamina en el recinto portuario de Manzanillo se suma a una serie de golpes contra el narcotráfico en la zona.