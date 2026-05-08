Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Madres y padres buscadores de Jalisco hallaron osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara Foto: Colectivo Madres buscadoras de Jalisco

La zona de Las Pintitas, ubicada a seis kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, es escenario de una realidad que contrasta con la proyección internacional que vive la ciudad por los próximos partidos del Mundial de futbol 2026. El Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó 28 bolsas con restos humanos y osamentas en este punto, lo que exhibe la persistencia de la violencia y la crisis de personas desaparecidas en Jalisco, incluso cuando la mirada pública parece centrarse en eventos deportivos internacionales.

De acuerdo con el grupo, la cifra de restos hallados en inmediaciones de grandes recintos no es aislada. En la zona del estadio Akron, sede confirmada del Mundial, se han localizado 456 bolsas con restos humanos desde 2022, según indicó José Raúl Servín García, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco. Estas cifras, que emergen en paralelo a la organización de competencias globales, reflejan que el territorio estatal enfrenta un fenómeno de desapariciones y hallazgos que no cede ante el calendario deportivo ni ante la atención mediática especializada.

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El hallazgo y el contraste con la agenda internacional

En su mensaje público, el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco puntualizó el contraste entre la atención global generada por el Mundial y el dolor de las familias que permanecen en búsqueda de sus seres queridos. El grupo advirtió: “Mientras el mundo mira hacia el Aeropuerto de Guadalajara por el Mundial, a solo 6 km, en Las Pintitas, de la tierra brota dolor: 28 bolsas con restos humanos y osamentas”.

El colectivo subrayó que el hallazgo se produjo justo cuando la ciudad se encuentra inmersa en la preparación de eventos internacionales. Consideran que no importa cuántos años lleven buscando, no llegan a acostumbrarse al padecimiento ni al escenario de violencia: “La desesperación de las madres de Jalisco es una herida compartida por todas”.

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Organizaciones como Guerreros Buscadores de Jalisco también han expresado respaldo y llamado la atención sobre la persistencia de búsquedas y hallazgos cercanos a recintos deportivos que serán protagonistas del Mundial.

Cifras de restos localizados y reacciones de los colectivos

El recuento de veces que se han encontrado restos humanos en bolsas plásticas en Jalisco evidencia la gravedad del fenómeno. Según los registros de colectivos, solo en la zona del estadio Akron suman 456 bolsas con restos humanos halladas en los últimos dos años. Esta cifra no incluye los hallazgos más recientes en Las Pintitas.

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Los grupos insisten en que la exposición constante a estos hallazgos no lleva a la normalización. Cada nueva localización representa para las familias un momento de dolor, pero también la esperanza de recuperar a quienes han desaparecido. “Cada hallazgo es una esperanza de que alguien volverá a casa, de que una familia tendrá la paz que un día alguien nos arrebató”, dice el mensaje difundido.

Las buscadoras reiteraron su llamado a la ciudadanía para que preste atención al fenómeno de las desapariciones y participe con información anónima que permita detectar fosas clandestinas o lugares de inhumación irregular. Destacaron: “No dejen de mirar, no nos dejen solas. Siempre estaremos agradecidas con las personas que pierden el miedo y nos ayudan con sus llamadas anónimas”.

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Petición por la continuidad de las búsquedas durante el Mundial

Los colectivos de búsqueda en Jalisco han alertado que autoridades locales y federales les informaron que, durante la realización de partidos del Mundial de futbol, se detendrán los trabajos de procesamiento e identificación de restos. Por esa razón solicitan que no se frene la labor y que continúe la búsqueda de personas desaparecidas independientemente del calendario deportivo.

A pesar de la postura de las autoridades, los grupos han afirmado que mantendrán su trabajo y que no suspenderán las actividades de localización y recuperación de restos humanos, ya que consideran que la urgencia de las familias no admite pausas ni cargará el peso del silencio mediático en fechas internacionales.

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El dolor y la esperanza de los colectivos

Las madres buscadoras de Jalisco insistieron en que el dolor por cada hallazgo sigue siendo irreductible, pero que la esperanza por reconstituir a las familias y devolver la paz arrebatada permanece como fuerza motriz de sus actividades. Su petición central a quienes accedan a datos útiles es que colaboren, pues cada llamada puede transformar la vida de otra familia.

Se localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas en Las Pintitas, cerca del aeropuerto de Guadalajara.

Desde 2022, suman 456 bolsas con restos humanos halladas en las inmediaciones del estadio Akron, sede del Mundial 2026.

Colectivos piden que la búsqueda de personas continúe pese a la organización del Mundial y advierten que no suspenderán sus actividades.