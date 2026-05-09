México

FGR logra vinculación a proceso contra tres integrantes de Los Mayos capturados en Culiacán

Los tres procesados son Adrián “N”, alias “El 7” o “El señor de la Capilla”; Vicente “N”, alias “Chente”, y Gustavo “N”

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(Crédito: Gabinete de Seguridad)
(Crédito: Gabinete de Seguridad)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra tres presuntos integrantes de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa capturados el pasado 29 de abril en Culiacán.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa para los tres en el CEFERESO 8 de Guasave y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Los imputados son identificados como Adrián “N”, alias “El 7” o “El señor de la Capilla”; Vicente “N”, alias “Chente”, y Gustavo “N”.

Su arresto fue derivado de una orden de cateo efectuada por fuerzas federales.

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De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el día de su arresto las fuerzas federales encontraron en el inmueble sustancias ilícitas empaquetadas en bolsas de plástico transparente, identificadas como narcóticos tras su análisis.

La facción a la que pertenecerían está liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

FGR acredita cargos por armas, fentanilo y marihuana ante juez

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para acreditar los cargos contra los tres por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por posesión con fines de comercio de fentanilo.

Parte de los rifles asegurados tras el cateo. Crédito: FGR
Parte de los rifles asegurados tras el cateo. Crédito: FGR

Adicionalmente la FGR señaló que Gustavo “N” y Vicente “N” enfrentaron además el cargo de narcomenudeo en la hipótesis de posesión con fines de comercio de marihuana.

La medida cautelar de prisión preventiva fue dictada de manera oficiosa para los tres imputados. La FGR confirmó tras el procesamiento que la FEMDO continuará con la investigación complementaria durante los próximos tres meses.

Esto fue encontrado en el cateo

El operativo fue ejecutado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, con apoyo de peritos institucionales, todos coordinados dentro del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La intervención se realizó mediante una orden de investigación cumplimentada en un inmueble ubicado en la carretera federal Culiacán-Tamazula.

Estos son dos de los nueve vehículos asegurados por la FGR. Crédito: FGR
Estos son dos de los nueve vehículos asegurados por la FGR. Crédito: FGR

En el inmueble se aseguraron 299 tabletas de fentanilo, 6 mil 836 gramos de marihuana, dos armas largas tipo fusil, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tablet y nueve vehículos.

Según reportes previos de Infobae México, las sustancias ilícitas estaban empaquetadas en bolsas de plástico transparente, por lo que habría justificado los cargos por presunto narcomenudeo.

Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana vinculados a “Los Mayos” en Culiacán

El golpe contra los tres detenidos se sumó a otra acción federal contra la misma facción. Este mismo 8 de mayo la Secretaría de Marina inhabilitó un laboratorio clandestino y erradicó un plantío de marihuana en inmediaciones de los poblados Estancias de los García y Los Bajíos, municipio de Culiacán.

Fuentes consultadas por Infobae México revelaron que las instalaciones estaban marcadas con las iniciales “MF”, vinculadas a “El Mayito Flaco”, quien asumió el control de “Los Mayos” tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México.

Los materiales químicos y las plantas fueron destruidos en el sitio. Crédito: Marina
Los materiales químicos y las plantas fueron destruidos en el sitio. Crédito: Marina

En el narcolaboratorio, el personal naval encontró centrifugadoras, reactores y contenedores con aproximadamente 200 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas, así como diversos aditamentos para la fabricación de drogas sintéticas.

Todo el material fue inhabilitado en el lugar. El plantío, con cerca de 2 mil 500 plantas de marihuana distribuidas en 100 metros cuadrados, fue erradicado e incinerado por los elementos navales.

“El Mayito Flaco” es buscado por la DEA desde 2023 por conspiración para distribuir sustancias controladas. En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

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