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Mujeres periodistas exigen destitución de Mario León Leyva por comentarios misóginos en Querétaro

Comunicadoras lanzan petición en Change.org tras declaraciones del director editorial del Diario de Querétaro

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Periodistas petición Change.org Diario de Querétaro Mario León Leyva
Periodistas lanzan petición en Change.org tras declaraciones misóginas del director editorial del Diario de Querétaro, Mario León Leyva (especial)

La polémica en torno a Mario León Leyva, director editorial del Diario de Querétaro, continúa creciendo luego de que periodistas y ciudadanas impulsaran una petición pública en Change.org para exigir su destitución, tras considerar que emitió comentarios misóginos y humillantes contra mujeres comunicadoras del estado.

La solicitud, titulada “Exigimos la destitución de Mario León Leyva, por sus declaraciones misóginas y humillantes”, surgió después de las declaraciones realizadas por el comunicador en el podcast Blanco y Negro, donde abordó la controversia por la exclusión de mujeres periodistas en una reunión de seguridad realizada el pasado 11 de marzo en la XVII Zona Militar de Querétaro.

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De acuerdo con la denuncia pública, al encuentro convocado por el general José Guillermo Lira Hernández no fueron invitadas mujeres periodistas, columnistas ni directoras de medios de comunicación, lo que generó inconformidad dentro del gremio.

Critica a mujeres y señala que “no importan”

Foto: Redes sociales.
Foto: Redes sociales.

Sin embargo, el tema escaló aún más cuando Mario León Leyva minimizó las críticas durante su participación en el podcast. Según el contenido difundido en la petición, el director editorial expresó:

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“Les ardió a muchas comunicadoras que no haya una mujer invitada a una reunión (...) Ya si no las invitan porque no importan, pues es otra cosa, ¿no?”

La frase “porque no importan” fue interpretada por periodistas queretanas como una expresión de violencia simbólica y discriminación de género proveniente de una figura con poder e influencia dentro de los medios de comunicación.

Las impulsoras de la petición señalaron que el comentario refleja una postura que invisibiliza el trabajo de las mujeres periodistas y perpetúa prácticas de exclusión dentro del ámbito mediático y político.

“Fue lo que realmente piensa. Y eso duele más que cualquier insulto de la calle, porque viene de alguien con poder en los medios. Alguien que debería entender que el periodismo necesita todas las voces”, se lee en el documento publicado en Change.org.

Mujeres periodistas protestaron en Palacio de Gobierno

Periodistas manifestación violencia de género Querétaro Mario León Leyva
Periodistas de Querétaro se manifestaron el pasado 23 de marzo en Palacio de Gobierno con el mandatario Mauricio Kuri González por los dichos contra ellas (especial)

El documento también recuerda que el pasado 23 de marzo un grupo de comunicadoras acudió al Palacio de Gobierno de Querétaro vestidas de blanco y negro para exigir igualdad de condiciones dentro del ejercicio periodístico.

Entre las demandas planteadas se encontraban acceso equitativo a entrevistas, inclusión en reuniones institucionales con autoridades estatales y federales, así como un reparto justo de la publicidad oficial.

Las periodistas señalaron que la exclusión de mujeres en encuentros relacionados con seguridad pública vulnera el derecho a la información y limita la pluralidad dentro de la cobertura periodística.

Consideran insuficiente la disculpa pública

Tras la ola de críticas en redes sociales, Mario León Leyva publicó una disculpa pública; sin embargo, las promoventes de la petición consideraron que el mensaje fue insuficiente.

Según argumentan, el comunicador calificó sus declaraciones únicamente como una “descortesía” y negó que estuvieran relacionadas con cuestiones de género.

“Una disculpa que no reconoce el daño no sirve de nada. Es solo un truco para que la gente se calle”, señala el texto difundido en la plataforma digital.

Exigen acciones contra discriminación en medios

Mujeres piden que gobierno estatal retire publicidad oficial a medios y proyectos vinculados con el comunicador por sus dichos Foto: (iStock)
Mujeres piden que gobierno estatal retire publicidad oficial a medios y proyectos vinculados con el comunicador por sus dichos Foto: (iStock)

La petición no solo exige la destitución de Mario León Leyva como director editorial del Diario de Querétaro, sino también solicita que el gobierno estatal retire publicidad oficial a medios y proyectos vinculados con el comunicador.

Además, pide que tanto el periódico como la Organización Editorial Mexicana implementen protocolos de género y mecanismos efectivos para prevenir actos de discriminación y violencia simbólica contra mujeres periodistas.

Las firmantes también exigieron al gobierno encabezado por el gobernador Mauricio Kuri cumplir con su postura de “cero tolerancia” frente a la discriminación y garantizar que ninguna comunicadora vuelva a ser excluida de reuniones oficiales.

La petición concluye con un llamado directo a la ciudadanía y al gremio periodístico: “Firmen. Porque las mujeres sí importamos”.

El documento fue firmado de manera anónima por “una mujer periodista, junto a decenas de colegas y miles de ciudadanas que ya no callan”.

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