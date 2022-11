Yuridia vivió un incómodo momento en un concierto por culpa de su asistente y así reaccionó

Yuridia quedó en segundo lugar en la cuarta generación de "La Academia". (Captura Tiktok)

Una vez más Yuridia se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un inconveniente que vivió en uno de sus conciertos. En esta ocasión no estuvo relacionado con una indirecta a sus ex amores o un romántico mensaje para su esposo, sino por un error que cometió su equipo de vestuario cuando la ayudaron a cambiarse y, aunque la ex académica trató de continuar con su presentación, no pudo contener su risa causando confusión entre el público.

En las últimas horas comenzaron a circular en Internet unos videos de un reciente show que ofreció la intérprete de Te equivocaste, Ya es muy tarde y Ya te olvidé. En los fragmentos audiovisuales aparece entrando al escenario después de una rápida pausa para cantar Qué agonía, tema que lanzó hace unas semanas en colaboración con Ángela Aguilar.

Su videoclip ya rebasó los 3 millones de reproducciones en YouTube. (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

Como es costumbre, la ex académica se desplazó por el escenario, pero mientras se entregaba al público alguien detrás de bambalinas le hizo señas. Sin interrumpir su interpretación, trató de comprender el mensaje y cuando por fin entendió que se puso sus pantalones de vinipiel al revés llevó su mano a su vientre y comenzó a reírse.

El público desconocía qué estaba pasando, pues Yuridia trató de no hacer evidente la situación, pero no pudo más y en un puente musical soltó algunas carcajadas. Sin más continuó con su presentación, pero minutos después, ya en su camerino, recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores lo que había pasado en realidad.

Resulta que la Vani me puso el pantalón al revés, tengo el cul* para adelante... ¿ustedes ven brillos? ¿saben por qué no ven brillos? porque los brillos están atrás.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto sus videos recuperados en redes sociales por sus fans se viralizaron con comentarios burlescos sobre la incómoda situación que vivió sobre el escenario y aplausos por su sentido del humor.

La cantante festejó su cumpleaños 36 el pasado 04 de octubre. (Foto Instagram: @yuridiaflowers)

“X: Wey así no iba la canción... Yuridia: pues mi pantalón tampoco”. “Siento a Yuridia como mi amiga más personal”. “Yuridia siendo Yuridia”. “Yuridia riéndose me corta la inspiración”. “Yuridia es lo máximo”. “Se andaba cagando de la risa y no aguantaba”. “Tremendo himno a la tristeza y ella cagándose de risa”. “No pueden decir que no canta en vivo”, escribieron.

Yuridia confesó que un famoso actor la agredió físicamente

La cantante realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde confesó qué pasaría si alguien la invita a echarse un palomazo en una fiesta. Fue bajo ese contexto cuando contó que hace varios años vivió una amarga experiencia por culpa de un actor de quien no quiso revelar su nombre.

Todo ocurrió después del éxito que ganó en la cuarta generación de La Academia, reality de canto donde quedó en segundo lugar frente a Erasmo Catarino. Según su relato, asistió a un evento junto a otros de sus ex compañeros para pasar un buen rato sin imaginar que todo terminaría en una agresión física en su contra por un “mala copa”.

“Habían muchos académicos y habían muchas personas. Dentro de esas personas había un actor que no voy a decir su nombre, pero al parecer le gustaba mucho el chupe y pues estaba bastante alcoholizado, la verdad; andaba super aferrado conmigo, que le gustaba como cantaba y no sé qué”, comenzó.

Empecé a cantar tantito y dije: ‘La verdad es que no me la sé’ y era Ángel, estaba aferrado con que cantara Ángel. Cuando hice la broma de que no me la sabía el vato se enfermó, se castró bien duro, agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo, me reventó el hocico, el diente, me pegó con el zipper.

