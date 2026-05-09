ONG advierte riesgos por recorte de 6 semanas al ciclo escolar en México por calor y Mundial 2026

ONG advirtió que se debe priorizar la educación.

La decisión del Gobierno mexicano de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 ha encendido la alarma entre organizaciones civiles y la sociedad.

El recorte de seis semanas en el calendario escolar, atribuido a la ola de calor y al Mundial de Fútbol 2026, ha generado preocupación por sus posibles consecuencias en el aprendizaje de millones de estudiantes.

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México Evalúa, una organización civil, advirtió que la medida dejaría apenas 17 días efectivos de clases para 23,4 millones de estudiantes.

Esta decisión ocurre en un contexto de grave rezago educativo, en el que sólo cinco de cada 10 alumnos comprenden textos y únicamente tres de cada 10 pueden resolver problemas matemáticos, según datos de la iniciativa Aprender Parejo.

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Impacto del recorte escolar y reacción de la sociedad

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el ciclo escolar concluirá el 5 de junio, en lugar del 15 de julio, como estaba planeado.

La organización México Evalúa cuestionó que la SEP no haya divulgado los criterios técnicos detrás de la reducción del calendario escolar ni explicado cómo se garantizará el cumplimiento de los programas de estudio o la realización de la tercera evaluación trimestral programada para junio.

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La ONG reconoció que las altas temperaturas representan un riesgo para las comunidades escolares, pero subrayó que la prioridad debe ser fortalecer la calidad educativa.

“México debería estar discutiendo cómo recuperar aprendizajes y fortalecer la calidad educativa, no cómo reducir aún más el tiempo en las aulas”, enfatizó la organización.

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De acuerdo con México Evalúa, el recorte también afectará a 7,2 millones de hogares monoparentales, de los cuales ocho de cada 10 están a cargo de mujeres.

Esto podría incrementar las cargas de cuidado en las familias durante las semanas sin clases.

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La decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio por el Mundial 2026 genera un fuerte rechazo de padres, estudiantes y aficionados en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debate político y posturas encontradas

En respuesta a la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el calendario escolar aún no está definido y aseguró que se debe garantizar que niñas y niños no pierdan clases.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró en un acto público que el ciclo escolar sí concluirá el 5 de junio, manteniendo el plan de recorte.

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El anuncio ha provocado debate en todo el país. Algunos sindicatos de maestros y asociaciones de escuelas privadas han comunicado que continuarán con el calendario escolar original, sin modificaciones.

El recorte de seis semanas al ciclo escolar en México, motivado por el calor extremo y la celebración del Mundial 2026, enfrenta críticas de organizaciones civiles y sectores educativos.

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Las dudas sobre la justificación técnica y el impacto en el aprendizaje abren una discusión nacional sobre las prioridades del sistema educativo y la necesidad de proteger tanto la salud como el derecho a una educación de calidad.