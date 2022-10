Usuarios revivieron la propuesta de matrimonio en un table de Tlaxcala: “Ella lo va a sacar de trabajar”

(Foto: captura de pantalla/TikTok)

Uno de los momentos más importantes para algunos enamorados es cuando deciden que están listos para casarse y realizan emocionantes pedidas de mano. En este sentido, es común ver en películas, series, libros o videos en redes sociales las espectaculares locaciones con atardeceres románticos, cenas o viajes inesperados para concretar el momento de “dar el anillo”, pero hace unos meses trascendió que un hombre de Tlaxcala fue más allá e hizo su declaración de amor en un table.

El momento fue compartido en TikTok por el usuario identificado como Rafael Paredes (@alexparvela) y quien aparentemente trabaja en el recinto llamado Tabv Strip Club.

Así, en el clip se puede observar el momento en que un hombre se sube a una tarima y se arrodilla ante una de las trabajadoras del sitio. Aunque no se escuchan las palabras que se dicen, pues de fondo suena Canción bonita de Carlos Vives con Ricky Martin, sí se logra apreciar el momento en el sujeto se levanta y ambos se abrazan, dando a entender que ella aceptó la propuesta.

A un par de meses del suceso, algunos internautas retomaron los hechos, para mostrarse divertidos o emocionados ante el inesperado clip.

“Ayyyyy qué romántico”. “Sin miedo al éxito”. “Ella lo va a sacar de trabajar”. “Será que la sacó de trabajar”, son algunas de las menciones que aparecen en redes sociales.

Cabe señalar que esta no ha sido la única propuesta de matrimonio que se ha vuelto viral en fechas recientes, pues hace unos meses trascendió que un joven apareció en la explanada de Bellas Artes con un llamativo traje de Spiderman y un sinfín de enmascarados arácnidos para hacer su propuesta matrimonial.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Lisset RT (@lisset_rt) compartió el instante en que sucedió todo.

En el clip, se puede observar a múltiples hombres disfrazados de Spider-Man y algunos de ellos sostienen una enorme tela roja. Así, mientras esto sucede, una joven se acerca acompañada de una amiga, mientras otro personaje disfrazado finge entrevistarlas y las escolta al sitio donde sucederá todo.

Al llegar, la mujer se muestra desconcertada y tras un breve conteo, los Spider-Man dejan caer la tela y aparece el novio con un ramo de girasoles y también caracterizado como El hombre araña. Además, atrás de él se levanta un cartel que dice: “¿Te quieres casar conmigo?”.

Mientras el novio avanza, se quita la máscara y se hinca con el anillo de compromiso para hacer formalmente la pregunta, a lo que su enamorada dice que sí sin pensarlo y, mientras ellos se abrazan, todos los presentes -incluidos los otros Spider-Man- comienzan a gritar y aplaudir por el emotivo instante.

El video rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, aunque varios de ellos cuestionaron por qué el joven fue disfrazado de superhéroe.

“Pero, o sea, ¿a ella le gusta mucho el hombre araña o era el sueño del chico hacerlo vestido así?”. “El multiverso unido por el amor”. “Siempre espectadora, nunca protagonista”. “Si no me van a pedir matrimonio así, no quiero nada”. “Yo también quiero vivir ese sueño sr. Dead Pool”.

