Esto es todo lo que sabe de la posible “secuela” de “Malcolm in the Middle” dirigido por Bryan Cranston, según Frankie Muniz

Han pasado poco más de 20 años desde la primera emisión de Malcolm in the Middle una de las series televisivas más importantes en la historia, protagonizada por Frankie Muniz (Malcom), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Erik Per Sullivan (Dewey), Jane Kaczmarek (Lois) y Bryan Cranston (Hal).

Ahora a poco más de dos décadas de lejanía, la emblemática serie cómica de principios de los 2000 que cuenta la vida de un niño genio y su familia disfuncional podría tener una “secuela”, así lo dio a conocer Frankie Muniz en una entrevista para Fox News.

Durante su intervención con Fox, el conocido intérprete también abordó diversos temas como sus razones para alejarse de Hollywood, su vida fuera de la actuación, así como de su severa pérdida de memoria después de sufrir múltiples conmociones cerebrales y mini accidentes cerebrovasculares.

Imágenes de "Malcolm"

En primer plano, el intérprete del personaje titular de Malcolm el de en medio -conocido así en español- reconoció que amaría retomar el programa, ambientado en los tiempos actuales y con el elenco original: “Me encantaría saber qué ha estado haciendo la familia”, comentó.

Bajo este contexto, Muniz aseguró que su padre en la serie Hal (Bryan Cranston) estaría preparado una secuela para la serie que dominó el mundo de la televisión con su hilarante elenco y fuertes valores familiares desde el 2000 al 2006.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa”, resaltó.

La serie regresó a las pantallas de Star Plus Foto: Instagram/@ malcolmvfofficiel

Aunada a esta situación, el intérprete de ahora 26 años expresó a Fox News que desde que se encuentra lejos de las cámaras disfruta como nunca antes ver los episodios de Malcolm: “Realmente no vi el show cuando estaba en emisión, pero desde entonces lo he visto con mi esposa, los 151 episodios, y me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo separarme de haber estado en él y verlo hoy como un fanático”, recordó.

Cabe recodar que, cuando Bryan Cranston se enteró de la perdida de memoria de Frankie Muniz se conmovió y comentó que no permitiría que olvidara una de las etapas donde fue la estrella: “Ese será mi trabajo, recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm”, explicó en su momento el actor protagónico de Breaking Bad.

A lo largo de sus siete temporadas, Malcolm in the middle fue uno de los programas de televisión favorito de la audiencia y también un favorito de la crítica, recibiendo siete premios Emmy, un Grammy y varias nominaciones más. Esta comedia tuvo más de 150 episodios, y sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos, así como una de las más buscadas por las plataformas de streaming -actualmente en Disney+-.

"Vaya, no encuentro fallas en su lógica", una icónica frase de Frankie Muniz en el rol de Malcolm. (Disney Plus)

Qué fue de Frankie Muniz tras su éxito como “Malcom”

Muniz experimentó una severa pérdida de memoria después de sufrir múltiples conmociones cerebrales y mini accidentes cerebrovasculares. A lo largo de su joven vida, ha tenido nueve conmociones, tuvo su primera conmoción cerebral cuando tenía siete años mientras jugaba de portero en un partido de futbol.

En su reciente entrevista con Fox News, Muniz aseguró que los medios exageraron de manera “desproporcionada” sobre sus problemas de memoria:

“Creo que gran parte de la conversación sobre la memoria o mi falta de memoria fue... tal vez exagerada, más de lo que realmente es. Cuando reflexiono ahora por qué hay tantas cosas que tal vez olvido, u olvido cosas que hice cuando era niño [porque] estaba haciendo tanto. Trabajaba tal vez 13 horas al día, y yo volaba por todo el mundo. Sabes, siempre estaba muy ocupado y es difícil absorber todo. Es difícil asimilar todo”.

Cabe recordar que tras participar en Dancin with the stars en 2017 el actor comentó que tenía problemas para recordar la serie que lo elevó en su momento al estrellato mundial: “Apenas recuerdo la serie. Casi siento como si no fuera yo, he tenido nueve conmociones cerebrales y varios mini-infartos cerebrovasculares”, añadió el actor para Entertainment Weekly.

Tras conseguir gran éxito con el protagónico de Malcom la vida de actor no fue igual para él, pues participó en pequeños y nada exitosas películas como Sharkanado 3, Fat Liar y El Agente Cody Banks. Posteriormente, colaboró en programas como Dancing with The Stars. Además, fue piloto de carreras en la Formula BMW en Estados Unidos y baterista en la banda Kingsfoil.

Ante esta situación, Muniz fue cuestionado sobre por qué tardo tanto en regresar a la escena mediática del entretenimiento: “Mucha gente va por un mal camino, ya sea por las drogas, el alcohol, lo que sea. Y creo que para mucha gente, probablemente sea difícil pasar de tener tanto éxito a una edad temprana donde siempre tienes gente diciendo, ‘Oh, te amo’, y todos te quieren aquí y allá. Eso realmente es negativo para mucha gente, mientras que para mí, siempre he estado superconcentrado en lo que estaba haciendo porque quería ser el mejor en lo que estaba haciendo”, dijo para Fox News.

El actor pausó su carrera para concentrarse en su vida personal. En 2018, Muniz se comprometió con su novia de mucho tiempo, Paige Price, con ella tuvo a su primer hijo, Mauz Mosley Muniz el 22 de marzo del 2021. Actualmente, el famoso actor participó en el reinicio de VH1 de su serie de telerrealidad The Surreal Life con August Alsina y Dennis Rodman.

