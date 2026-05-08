¡Euforia total! Así se vivió el concierto de BTS desde afuera del Estadio GNP Seguros

Miles de ARMYs sin boleto decidieron escuchar el show a las afueras del estadio (redes sociales)

Miles de fans que no consiguieron boletos para BTS optaron por escuchar el concierto a las afueras del Estadio GNP Seguros, donde permanecieron durante horas para sentir cerca a la banda.

La visita de la banda coreana no solo movilizó multitudes, también generó una derrama económica estimada en 1 mil 861 millones de pesos y provocó acción a nivel político, pues la presidenta Claudia Sheinbaum intervino ante la demanda masiva, según datos de EFE.

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Miles de personas se congregaron en las inmediaciones del Estadio GNP en Ciudad de México durante la noche.

El Zócalo capitalino albergó un evento previo que congregó a más de 50 mil personas. La banda surcoreana se presenta los días 7, 9 y 10 de mayo, mientras la Canaco CDMX calculó un impacto económico de 107 millones de dólares para la ciudad.

La presidenta de México confirmó esa mañana que BTS regresará a México en 2027, tras reunirse con los integrantes en Palacio Nacional.

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Boletos agotados, filas virtuales y reventas por arriba de $40 mil

(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

La mayoría de los fans de BTS enfrentó dificultades para conseguir entradas. La reventa dominó el mercado, con precios que sobrepasaron los $40 mil, monto que superó ampliamente el valor original de los boletos más costosos, incluidos los de zona platino o VIP.

Sofía, una joven de 18 años entrevistada por EFE, explicó que la situación “fue muy triste y más para una ARMY de verdad”. Advirtió que “es muy triste ver a varias ARMYs que están buscando boleto, con carteles buscando boleto o de aficionada a aficionada, que se les rompa la ilusión”.

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Meses antes del evento, las aficionadas solicitaron establecer “un límite para los revendedores”, pero hasta la fecha no se concretó ninguna regulación. Sofía agregó: “Vi a muchas chavas estafadas”.

Tres conciertos agotados y expectativas para 2027

Sheinbaum pidió no politizar la visita de BTS a Palacio Nacional. | Presidencia

Un total de 65 mil personas adquirió entrada para la primera fecha. Esta asistencia reflejó el interés que despertó la agrupación desde su visita a México en 2017.

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El éxito de la gira motivó a la presidenta Claudia Sheinbaum a gestionar directamente con el presidente coreano Lee Jae-myung la posibilidad de ampliar los conciertos.

Frente a la magnitud de la movilización y la derrama para el comercio local, las autoridades anunciaron que BTS volverá a la Ciudad de México en 2027, noticia que presidenta reveló luego de sus encuentros con el grupo y con los aficionados reunidos en el Zócalo.

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La presencia de la agrupación surcoreana activó filas históricas en boleterías, una reventa que superó montos previos en eventos de esta escala y una economía vinculada al entretenimiento que marcó cifras récord en la capital mexicana. Miles de fans sin entrada convirtieron las afueras del estadio en un punto de reunión para escuchar a la banda, compartir la experiencia y esperar una oportunidad para verlos más cerca en el futuro.