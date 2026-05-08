México

¡Euforia total! Así se vivió el concierto de BTS desde afuera del Estadio GNP Seguros

Ante la falta de boletos, las ARMYs escucharon a la banda afuera del Foro Sol

Guardar
Google icon
Miles de ARMYs sin boleto decidieron escuchar el show a las afueras del estadio (redes sociales)
Miles de ARMYs sin boleto decidieron escuchar el show a las afueras del estadio (redes sociales)

Miles de fans que no consiguieron boletos para BTS optaron por escuchar el concierto a las afueras del Estadio GNP Seguros, donde permanecieron durante horas para sentir cerca a la banda.

La visita de la banda coreana no solo movilizó multitudes, también generó una derrama económica estimada en 1 mil 861 millones de pesos y provocó acción a nivel político, pues la presidenta Claudia Sheinbaum intervino ante la demanda masiva, según datos de EFE.

PUBLICIDAD

Miles de personas se congregaron en las inmediaciones del Estadio GNP en Ciudad de México durante la noche.

El Zócalo capitalino albergó un evento previo que congregó a más de 50 mil personas. La banda surcoreana se presenta los días 7, 9 y 10 de mayo, mientras la Canaco CDMX calculó un impacto económico de 107 millones de dólares para la ciudad.

La presidenta de México confirmó esa mañana que BTS regresará a México en 2027, tras reunirse con los integrantes en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Boletos agotados, filas virtuales y reventas por arriba de $40 mil

(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)
(Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México)

La mayoría de los fans de BTS enfrentó dificultades para conseguir entradas. La reventa dominó el mercado, con precios que sobrepasaron los $40 mil, monto que superó ampliamente el valor original de los boletos más costosos, incluidos los de zona platino o VIP.

Sofía, una joven de 18 años entrevistada por EFE, explicó que la situación “fue muy triste y más para una ARMY de verdad”. Advirtió que “es muy triste ver a varias ARMYs que están buscando boleto, con carteles buscando boleto o de aficionada a aficionada, que se les rompa la ilusión”.

Meses antes del evento, las aficionadas solicitaron establecer “un límite para los revendedores”, pero hasta la fecha no se concretó ninguna regulación. Sofía agregó: “Vi a muchas chavas estafadas”.

Tres conciertos agotados y expectativas para 2027

Sheinbaum pidió no politizar la visita de BTS a Palacio Nacional. | Presidencia
Sheinbaum pidió no politizar la visita de BTS a Palacio Nacional. | Presidencia

Un total de 65 mil personas adquirió entrada para la primera fecha. Esta asistencia reflejó el interés que despertó la agrupación desde su visita a México en 2017.

El éxito de la gira motivó a la presidenta Claudia Sheinbaum a gestionar directamente con el presidente coreano Lee Jae-myung la posibilidad de ampliar los conciertos.

Frente a la magnitud de la movilización y la derrama para el comercio local, las autoridades anunciaron que BTS volverá a la Ciudad de México en 2027, noticia que presidenta reveló luego de sus encuentros con el grupo y con los aficionados reunidos en el Zócalo.

La presencia de la agrupación surcoreana activó filas históricas en boleterías, una reventa que superó montos previos en eventos de esta escala y una economía vinculada al entretenimiento que marcó cifras récord en la capital mexicana. Miles de fans sin entrada convirtieron las afueras del estadio en un punto de reunión para escuchar a la banda, compartir la experiencia y esperar una oportunidad para verlos más cerca en el futuro.

Google icon

Temas Relacionados

BTSEstadio GNP SegurosCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

El grupo de K-pop tiene este jueves su primer concierto de tres fechas programadas en CDMX

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes

El SMN prevé tormentas eléctricas, vientos intensos y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional

Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

En total fueron detenidos cinco sujetos, identificados como generadores de violencia y objetivos para las autoridades

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

El escándalo mediático puso en jaque a los futbolistas de Guadalajara, pues estuvieron cerca de perder su lugar en el Tri para el Mundial 2026, dentro de la plantilla apoyaron la postura

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

México lidera entre las economías latinas por su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, asegura banco suizo UBS

El banco suizo identifica la revisión del T-MEC y la guerra en Irán como las dos amenazas externas más inmediatas para la economía mexicana

México lidera entre las economías latinas por su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, asegura banco suizo UBS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

‘Los Auténticos Caligaris’: cuánto cuesta el boleto más barato y el más caro para verlos en CDMX

Madre e hija fans de BTS que lloraban en el Zócalo cumplen su sueño: influencer les regala boletos

Latin Lover sale en defensa de ‘El Patrón’, procesado por golpear a su esposa: “Todos cometemos errores”

Colate revela en plena audiencia que Paulina Rubio lo golpeó estando casados: “Tengo evidencia”

DEPORTES

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

Quién es Nicolás Morales, nuevo entrenador de Atlante Femenil

¿Quién es Juan José Calero? El refuerzo que Pumas ya habría cerrado para el siguiente torneo

Brandon Valenzuela y Antonio Campos se reúnen con Marcelo Ebrard en Canadá

Julio César Chávez vs Travieso Arce: donde, cuándo y a qué hora ver la pelea de beneficencia entre las leyendas