Le pidieron matrimonio en la pista del table dance en Tlaxcala y se hizo viral en TikTok

Pedida de matrimonio en table dance (Foto: Captura de pantalla)

“El amor existe, acá está la prueba”, escribió el TikToker que grabó el momento en que un hombre interrumpió a una bailarina en medio de la pista de baile para arrodillarse y pedirle matrimonio.

Todo habría ocurrido en un popular table dance de Tlaxcala, en donde mujeres hacen shows de baile para hombres. Para sorpresa de todos los presentes, repentinamente un caballero subió al escenario para pedir la mano de una striper, la cual de inmediato aceptó y se puso en anillo.

En la descripción de video el usuario @Gilcarranco bromeó diciendo que Tlaxcala sí existe al igual que la escena de amor que se vivió una noche en el club desnudista.

“Pedida de matrimonio. El amor sí existe, acá está la prueba”, señaló el usuario de TikTok que compartió la romántica historia.

Luego de que la bailarina aceptó, la pareja se dio un beso y un abrazo en medio de la pista mientras los demás clientes del lugar los festejaron con aplausos y hasta tomando videos del momento.

Según el tiktok, la pedida de mano fue en el centro nocturno llamado TAVÚ, ubicado en el municipio de San Pablo Apetatitlán del estado gobernado por Lorena Cuéllar Cisneros.

Ante lo ocurrido, algunos usuarios de redes sociales no pudieron evitar comentar el video que se ganó popularidad en esta y otras plataformas en donde fue resubido.

“El amor sí existe, Tlaxcala también”; “La famosa frase ‘la sacó de trabajar’ se hizo realidad con esta pareja”; “Se va a dar cuenta que ella gana más que él”; “Algo me dice que al que van a sacar de trabajar va a ser a otro” y “El amors. No me queda claro quien va a mantener a quién”, dijeron algunos internautas.

TAVU ofrecía servicios de table dance a domicilio (Foto: Especial)

A pesar de que el video se hizo popular, el usuario que lo compartió en la red social lo terminó bajando sin dar alguna explicación en otra publicación. Por el contenido que suele subir, se puede deducir que es un trabajador del club nocturno TAVÚ, pues tiene varios videos ahí mostrando tanto a las bailarinas como posters de eventos temáticos.

Cabe recordar que este mismo club nocturno en el pasado ya había dado de qué hablar. Durante el primer año de la pandemia por COVID-19, el lugar lanzó una campaña mediante redes sociales para continuar brindando sus servicios, la cual ofrecía bailes privados a domicilio. Las promociones impresas y digitales difundidas precisaban que las jóvenes contaban con diversos paquetes a contratar.

Ante ello, asociaciones defensoras de derechos y feministas exigieron a las autoridades investigar a centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofrecieron esos servicios de a domicilio en Tlaxcala. De igual manera, solicitaron a la Secretaría de Salud realizar una investigación contra los establecimientos, y sancionarlos por incumplir con la indicación de cerrar por la pandemia.

Asimismo, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que iniciara una queja por oficio contra el gobierno de Tlaxcala, por negar que existan posibles delitos y señalar que sólo investigarán si se presenta una denuncia, lo que pone en riesgo a las mujeres. Luego de toda la movilización ya no se mencionó más sobre el caso y ahora TAVÚ, como otros establecimientos similares, ya operan con normalidad en el país.

